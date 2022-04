Masterchef, Los 40 Music Awards, tours virtuals i una trobada amb creadors, els plats forts de la promoció turística de Palma

La Fundació Turisme Palma 365 ha celebrat el primer Patronat de l'any. Cal destacar que és la primera vegada des de l'inici de la Covid-19 que es fa de manera presencial.

A la reunió, presidida per la regidora de Turisme, Sanitat i Consum, Elena Navarro, hi han assistit també la directora general de Turisme, Maribel González, el gerent de la Fundació, Pedro Homar, així com de diversos regidors de Cort i representants del món empresarial i turístic integrat en aquest Patronat.

Un dels principals punts que s'ha abordat durant la reunió ha estat l'aprovació de la memòria d'activitats i els comptes anuals de l'exercici de 2021. En aquest sentit, el gerent de la Fundació, Pedro Homar, ha explicat les activitat més destacades de 2021 i ha donat compte de l'estat del Pla d'actuació de 2022.

Pel que fa a les accions del 2021, Homar ha assenyalat que es varen dur a terme un total de 64 accions; 43 promocionals i 21 de comunicació i relacions públiques. De totes aquestes, el gerent ha ressaltat les cinc més importants a nivell promocional i de projecció, tant a nivell estatal, com internacional: Masterchef, que va tenir una quota de pantalla d'un 15% i una audiència acumulada de 4.446.000 espectadors; Los 40 Music Awards, un gran esdeveniment que va acollir Palma i que va ser molt criticat per la quantitat de doblers que va rebre per part del Govern, Consell i l'Ajuntament de Palma i, inclús, de l'Ecotaxa. Segons Cort, l'acte va tenir un retorn econòmic de 15.000.000 €, es varen publicar 1.597 articles, i una gran repercussió a xarxes socials de destacats prescriptors; Tours virtuals; la campanya de rellançament de la destinació i Traverse, una trobada a Palma de més de 200 creadors de continguts.

Palma es promocionarà per primera vegada al mercat americà

Així mateix, durant la seva intervenció, Homar ha indicat que durant 2022 es desenvoluparan importants accions de promoció i comunicació, tal i com, la contractació dels serveis de comunicació i relacions públiques al mercat americà, principalment a la costa est. Es tracta de la primera acció que desenvolupa la Fundació en aquest mercat. A més, ha explicat que durant el mes de setembre està previst el llançament d'una nova campanya de marca i nous esdeveniments de dinamització durant els mesos de novembre i desembre, aconseguint d'aquesta manera estendre la temporada turística tot l'any.

La trobada ha servit també per a aprovar els Plecs per a la contractació del servei de comunicació i relacions públiques als tres principals mercats emissors (Espanya, Regne Unit i Alemanya), perquè desenvolupin i executin els plans i les accions de comunicació exterior; la contractació per a desenvolupar una campanya de comàrqueting al mercat francès.

Per la seva banda, Elena Navarro s'ha mostrat molt satisfeta de la feina que ha duit a terme la Fundació i n'ha destacat els resultats obtenguts. A més, ha indicat que «és necessari continuar apostant per la sostenibilitat i la qualitat per a consolidar-se comuna destinació de tot l'any».