Èxit del I Open Internacional d'Escacs a Ciutadella amb més de 200 participants

Extraordinari ambient al I Open Internacional d'Escacs realitzat a Ciutadella Menorca i organitza l'associació Chess Menorca que s'ha desenvolupat a les magnífiques instal·lacions de l'hotel Princesa Platja a Ciutadella, amb gran seguiment mediàtic arreu del món i especialment destacable el treball de difusió per part de dos grans professionals del periodisme escaquístic en Leontxo Garciá i d'un dels millors escaquistes d'Espanya el GM Miquel Illescas, a través de les plataformes Youtube i Chess 24. A més d'activitats de prestigi com les conferències d'en Leontxo Garcia i Carlos Martinez; no podem oblidar el treball tècnic i organitzatiu dirigit per David Pons, amb Oriol Masip, Miquel Mas i Francesc Pons, i amb el treball professional i de gran qualitat de l'àrbitre principal en Pep Suarez, amb la col·laboració d'en Joan Martí i Alberto Pardina.

Segur que tant el Consell de Menorca com l'ajuntament de Ciutadella, que estigueren a la Cloenda hauran pres nota que els escacs pot esser una bona eina de promoció i un referent a tenir en compte per desestacionalitzar la temporada turística a l'illa de Menorca i traslladar l'experiència a les altres Illes.

Entrant dins la part del torneig, a l'Open A, el guanyador ha estat el jove indi de 16 anys i GM Guresh Domma que amb 6 punts de 7 possible més, essent dels 7 que es trobaven empatats al 1r lloc l'únic que a la darrera ronda, guanyà.

La classificació final en els primers llocs va ser la següent:

Primer GM Guresh Domma (Índia) amb 6 punts Segon:AryanChopra(Índia) amb 5'5 punts. Tercer:SargsyanShant(Armènia) amb 5'5 punts. Sisè i 1r espanyol Jaime Santos Latosa(Espanya) amb 5'5 punts. I així fins als 137 participants, jugadors vinguts des de 25 països diferents, tenint una gran repercussió mundia; 1r menorquí ha estat Francesc Campins (CECA) amb 4'5 punts (38è ), seguit de Joan Cubas (CECA) amb 4 punts (47è). OpenB, el guanyador final ha estat el jugador anglès Luke Gosteow amb 6 punts, seguit pel jugador andorrà Juan Guerra i l'espanyol David Silva, tots dos amb 5'5 punts. El primer menorquí ha estat Liberto Triay(CECA) amb 5 punts, jugant un gran torneig i acabant invicte. Bones actuacions de Núria Marti (CECA) i de Marti Florit CECA) amb 4'5 punts respectivament. En l'altre torneig, el blitz nocturn del dijous, guanyador va ser el jugador armeni Shant Sargsyanamb 8,5 punts, seguit del jugador xilè Rodrigo Vasquez de l'Agora Megaescacs) amb 7,5 punts. El primer menorquí va ser Joan Moll (CECA) amb 6 punts, Les classificacions dels tres tornejos es poden consultar en: Grup A: http://chess-results.com/tnr593762.aspx?lan=2 Grup B: http://chess-results.com/tnr593761.aspx?lan=2

Blitz Nocturn: https://chess-results.com/tnr630570.aspx?lan=2

Altres competicions a Menorca

A nivell de Menorca, ja tenim campió en la categoria Super 50, ja que en partida avançada, Guillem Simó ha guanyat a Mike Luxi serà el n representant autonòmic al campionat Balear del mes de maig.

Els altres campionats de Menorca per categoria (Super65, Juvenil i Femení) es decidiran aquest cap de setmana.



Eivissa i Formentera

Campions Steeve Nyapete (Brasil) i Joan Guasch (C.A. Ibiza.64)

49 escaquistes d'Eivissa i Formentera gaudiren del VII Obert d'Escacs Festes de Sant Jordi que es va celebrar el passat diumenge al Casal Xerinola (Sant Jordi), organitzat per l'ajuntament de Sant Josep de la Talaia i amb la col·laboració del Consell d'Eivissa.

Es varen distribuir en dos grups, l'amateur hi participaren un total de 26 amants dels escacs, essent el campió Steeve Nyapete (Brasil) i el subcampió Pablo Reyes del Club Escacs Peña Deportiva i la primera femenina na Naila Reina del CA Eivissa 64.

L'altre torneig valedor per ELO internacional compta amb la participació de 23 jugadors essent el campió Joan Guasch (C.A. Ibiza.64) amb 5,5 punts, Subcampió: Fabián Reina (C.A. Ibiza-64), con 5 puntos; Primera femenina : Kiara Calasans (C.A. Puig), Primer SUB-20: Brahian Guevara (C.A. Ibiza-64); Primer Sub-16: Ian Roig (C.A. Puig); Primer Sub-12: Pau Roig (C.A. Ibiza-64).

Formentera seu del nou torneig Open Internacionals que es disputarà L'Hotel Club Sunway Punta Prima de Formentera la I edició del Festival Internacional d'Escacs Sunway Formentera, del 29 d'abril al 8 de maig, amb més de 20.000 € en premis a repartir entre els participants. En tancar aquest article hi havia inscrits 57 jugadors de diferents països, destaquen com número 1 del torneig el GM espanyol Jaime Santos i el recent guanyador de l'open de Ciutadella l'indi GM Guresh Domma.

El festival tindrà una durada de 10 dies, amb gran quantitat d'activitats tan culturals, esportives, de temps lleure i de conèixer la gastronomia i el paradís de l'Illa de Formentera

https://www.sunwaychessfestival.com/

Mallorca

Escacs al Dia de l'Àngel al Castell de Bellver

Després de dos anys de pandèmia les peces escaquistes i els cervells que les distribuïen pels taulers engrescaren a 30 escaquistes de diferents edats al majestuós Castell de Bellver, en el marc de les activitats organitzades per la Federació de veïns de Palma amb motiu del Diumenge de l'Àngel i amb la compromesa i àgil organització de l'Associació d'escaquistes de les Illes Balears i el suport de l'Associació de Veïns de Son Dameto. La lluita va ser esportiva i plena d'emocions, essent el campió Sebastià Navarrete que aconseguí 5,5 punts dels 6 possibles; 2n en Lluc Bimbo i 3r el veterà i flamant subcampió de Mallorca sénior el Llucmajorer Antoni Munar; Didac Lara, millor Sub 14 i Sofia E. Ferriol, millor Sub 12, tancaren els guardonats.

Al finalitzar el torneig el mestre Balear i Joan R. Galiana s'enfrontà amb una sessió de partides simultànies a 14 valents i valentes que lluitaren contra ell, però la seva experiència i el saber, s'imposà a tots. Varen ser una matinal de festa i de promoció dels escacs dins un clima esportiu i molt participatiu.

Altres notícies Escaquistes

Fase d'ascens i permanència a la Lliga Balear Els dies 30 d'abril i 7 de maig es jugaran els següents partits a doble volta amb els 4 equips que quedaren entre el 5è i 8è de la lliga Balear que s'enfrontaran a 1 de Menorca, 1 d'Eivissa i 2 de Mallorca, els 4 guanyadors jugaran la propera temporada a la màxima categoria dels Escacs de les Illes Balears.

Així queda el quadre d'emparellaments

Centre de Cultura Es Castell - Connecta Balear-Reis i Dames

Alaior - Es Mercadal - Mallorca Isolani

Puig d'En valls – Ibiza 64

La Balanguera – Vuit Peons

Nou torneig a Eivissa

El 14 de maig al passeig de Figueretes, s'organitza l'obert Joves d'Escacs d'Eivissa Ciutat Patrimoni, amb el patrocini de l'ajuntament d'Eivissa i baix la coordinació de l'associació cultural Amics dels Escacs; utilitzant el sistema suís a 8 rondes i ritme de 3 minuts + 2 segons d'increment. Tots i totes han d'esser menors de 20 anys i es jugarà entre les 19.00 h i les 21.00 h.