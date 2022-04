El Pi-Palma reclama a Cort un aparcament soterrat a la plaça del Progrés

El Pi-Palma ha recollit la demanda dels veïnats de Santa Catalina i Son Espanyolet i reclama a Cort un aparcament soterrat a la plaça del Progrés per les dificultats enormes per a estacionar-hi. El president de la formació a Palma, Josep Melià, ha instat Cort a fer «manco plans de mobilitat teòrics que només són promeses a l’aire i més realitats i fets», i ha afegit que «la zona té unes grans dificultats per aparcar; tot està col·lapsat».

Així mateix, el vicepresident d’El Pi- Palma, Carles Cabrera, ha denunciat la manca de manteniment de la plaça: «Hi fa falta més neteja, cuidar-se de la font, eliminar els grafits, augmentar-ne la seguretat». Cabrera també ha reclamat més «valentia i decisió» a l’Ajuntament per a fer front al «gran problema» que pateixen les barriades de Palma: La falta d'aparcament.