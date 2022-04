El Pi proposa que es recuperi l'oficina de turisme instal·lada en els Rentadors des Jonquet

El Pi ha demanat a l'Ajuntament de Palma que recuperi l'oficina de turisme instal·lada en els Rentadors des Jonquet i ha criticat que s'hagi convertit en un «trist magatzem».

El president de la formació a Ciutat, Josep Melià, ha reclamat que s'aprofiti l'espai per a una oficina de turisme o un altre punt d'atracció de visitants i de dinamització en una zona emblemàtica de Palma.

De la mateixa manera, el vicepresident de la formació a Palma, Carles Cabrera, ha recordat que el seu partit no és partidari de crear espais ni d'invertir en edificis que es queden sense funcionalitat, «com han fet els successius governs de Cort».

«Demanam que se li doni un ús i que no s'utilitzi com a magatzem. No pot ser que tenguem una oficina de turisme en primera línia de mar que no funciona des de fa 15 anys», ha apuntat.

D'altra banda, El Pi també ha reclamat a l'Ajuntament de Palma més punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. En aquest sentit, el responsable de Mobilitat de la formació, Toni Crespí, ha advertit de la falta d'aquests espais a la ciutat.

Crespí ha criticat la contínua «propaganda» quan a mobilitat elèctrica, que requereix l'increment de punts de recàrrega i la reparació dels existents.

«La ciutadania necessita la seguretat que en el cas d'adquirir un vehicle elèctric tindrà la facilitat de carregar-lo d'una forma còmoda i accessible», ha afegit.