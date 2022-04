Posen a la venda un antic prostíbul de Pere Garau per mig milió d'euros

Les persones que cerquen habitatge a Palma a través de les plataformes immobiliàries a internet es troben amb una oferta ben curiosa.

Entre les ofertes de plantes baixes, n'hi ha una que crida l'atenció pel contingut d'algunes de les seves fotografies. Es tracta d'una planta baixa de 240 metres quadrats, situada al carrer de Rafael Lluís Blanes i Massanet, a la barriada de Pere Garau, amb cinc habitacions i 3 excusats i que es ven per 490.000 euros.

En les fotografies promocionals es pot veure encara un rètol que informa que l'horari de la casa era de les 13 hores fins les 7 de la matinada.

En una de les fotografies de l'interior de la casa s'hi pot veure un cartell on hi diu en castellà: «Per favor, hi ha un rellotge per controlar l'hora. Passada l'hora, l'al·lota ha de sortir. No s'encén cap llum».