La nova plaça de Sant Jordi i el nou casal sociocultural de Gènova seran una realitat en 2023, segons ha informat l'Ajuntament de Palma aquest dimecres després de la reunió de la Junta de Govern.

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha explicat que part del finançament en aquests dos projectes prové dels fons de la llei de capitalitat, mentre que una altra part serà a càrrec de recursos propis.

Pel que fa a la nova plaça de Sant Jordi, s'han adjudicat les obres per valor de 430.000 euros. El període d'execució previst és de nou mesos.

«La nova plaça s'ha dissenyat segons criteris i demandes que feren els mateixos veïnats», ha afegit la regidora, destacant tres aspectes importants que s'han incorporat, com el fet que serà una plaça «més verda i amable», un espai «més diàfan» i que servirà per «pacificar el trànsit» dels voltants.

«L'actual plaça té un desnivell important en els dos costats que es rebaixarà en la nova, on hi haurà zones amb plataforma única. Això pacificarà i limitarà el trànsit», ha insistit Truyol, qui ha comentat també que l'espai «connectarà millor amb l'escola perquè sigui més aprofitable per nins i veïnats».