Els menors denunciats per fer botellada a Palma podran condonar les multes fent un curs de tres hores

Els joves d'entre 14 i 17 anys que siguin denunciats per fer botellada a Palma podran condonar la multa, que pot arribar als 750 euros, si hi participen i superen un curs de tres hores sobre les conseqüències del consum d'alcohol per a la salut i la convivència.

Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa, la tinenta de batle i Seguretat Ciutadana, Joana Maria Adrover, qui ha assenyalat que la iniciativa es durà a terme amb la col·laboració de Projecte Home.

Segons ha apuntat, des de l'inici de l'any s'han aixecat al voltant de 90 actes a menors per beure alcohol al carrer, mentre que el nombre de denúncies ascendeix a 501 en els darrers tres anys.

L'edil ha destacat la voluntat d'aconseguir un «impacte» sobre la conducta dels joves atacant el problema de manera diferent «per a aconseguir resultats diferents».

Adrover ha assenyalat que podran acollir-se a aquesta alternativa a les multes els menors d'entre 14 i 17 anys, que no estiguin implicats en un altre procediment, que ho hagin demanat voluntàriament i que reconeguin expressament l'autoria dels fets.

El curs, de tres hores de durada, consistirà en una part teòrica breu basada principalment en l'explicació de la normativa, i en un taller pràctic, amb la col·laboració de Projecte Home, sobre les conseqüències del consum d'alcohol per a la salut i la convivència.