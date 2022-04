Vianants Mallorca s'oposa a la construcció de nous pàrquings proposada en el nou Pla de mobilitat urbana sostenible de Palma

L'associació Vianants Mallorca ha emès un comunicat aquest dimarts, 5 d'abril, com a resposta a la III Taula de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, celebrada el passat dilluns. L'empresa DOYMO ha estat l'encarregada del nou Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) de la ciutat, aportant dades sobre la situació actual, resumint les propostes de les diferents entitats i marcant les línies estratègiques i principals objectius.

Per una banda, l'associació ha considerat una «mesura positiva», que un dels objectius del PMUS sigui «augmentar i millorar l'espai destinat al vianant i promoure la mobilitat de vianants en els trajectes de curta distància». Però, els sembla «poc ambiciós l'objectiu de reduir al 50% l'índex de sinistralitat en zona urbana i que es descarti rebaixar la velocitat en algunes vies que continuen sent de 40 i 50 km/h», han afegit.

Consideren que «l'objectiu per respecte a les persones i el seu dret a la vida, ha de ser la visió zero». «Ens hauria agradat que l'objectiu plantejat fos 0 morts per atropellament i 0 sinistres vials a zones urbanes. Un repte que hauria de ser una exigència pel simple dret a la integritat física, però que no es poden plantejar mentre no estiguin disposats a una pacificació real de la ciutat, perquè allò que mata a la ciutat és la velocitat», ha declarat Vianants Mallorca.

La Taula de Mobilitat també proposa «crear aparcaments subterranis i dissuasius per obtenir més superfície per a la bicicleta i el transport públic». En aquest sentit, l'associació ha volgut recalcar que «si l'objectiu real és un canvi modal i arribar a reduir la ràtio de cotxes/habitant s'hauria de fer un estudi rigorós d'origen/destí, tant dels que arriben com els que parteixen de la nostra ciutat amb vehicle de motor per redissenyar i adaptar la xarxa de transport públic a la demanda real de les persones».

Vianants Mallorca ha denunciat que «la ràtio tan elevada de cotxes no és casual, estem al top del rànquing mundial després de San Marino, i tant la xarxa de transport públic com el disseny viari, tenen molt a veure amb això». «Una xarxa de transport ha de ser eficient, ha d'estar ben connectada», han afegit, indicant que «actualment aquesta xarxa de transport està hipercentralitzada amb 27 parades al centre, i no ofereix cap opció de trajectes directes entre barris perifèrics».

Han avisat a l'Ajuntament de Palma que «per una veritable mobilitat sostenible, cal apostar i sufragar projectes que ens permetin moure'ns d'una altra manera». «Els pàrquings perpetuen un model de ciutat en decadència», han declarat, afegint que no entenen ni accepten «la proposta de construir més aparcaments, ni subterranis, ni dissuasius, ni per a residents».

Davant aquests fets, han recordat que «la tasca de l'Ajuntament de Palma és, primer, garantir la seguretat i la salut i, segon, oferir i incentivar les alternatives sostenibles, és a dir mobilitat activa i transport públic». Així com que «el nou PMUS té el deure de transformar els carrers perquè els nens recuperin llibertat i el dret a gaudir de la ciutat».