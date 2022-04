Sus a les braçades solidàries per donar suport a Ucraïna

El regidor d'Esports, Francisco Ducrós; la presidenta de la Federació Balear de Natació, Núria Perea, tècnics del Consell de Mallorca i representants de Lok@s Swimmers por el Mundo han donat el sus aquest dissabte a les 9.00 hores a la jornada solidària 'Neda per Ucraïna' a les Piscines Municipals de Son Hugo.

Aquest esdeveniment es durà a terme fins a les 21.00 hores amb l'objectiu de recaptar fons a favor de l'Associació Espanya amb Acnur, una entitat de l'ONU que ajuda a refugiats i sol·licitants d'asil proporcionant-los protecció i assistència humanitària.

Tal com han indicat des de Cort, aquesta és una activitat no competitiva i oberta a tothom. Així, cadascú fixa la seva distància i el temps segons les seves capacitats amb una meta comuna: donar el màxim suport al poble ucraïnès recorrent metres per la Pau.

Als primers 500 participants se'ls obsequia amb una gorra de natació i gaudeixen d'un berenar saludable en finalitzar la seva participació. De les 10.00 a les 14.00 hores s'ha instal·lat un circuit d'activitats esportives amb pinta-cares, confecció de polseres i d'altres activitats a l'interior de les instal·lacions.

A hores d'ara ja hi ha inscrites prop de 300 persones a les 24 franges horàries obertes. Les inscripcions es mantindran obertes durant tota la jornada i es poden tramitar a la plataforma d'sportmaniacs seleccionant la franja horària de participació i abonant una aportació solidària a partir de 5 euros. També es pot fer una aportació voluntària a la FILA 0 de la plataforma.