Amics de la Casa del Poble reclama una reunió amb el Govern i planteja una permuta per a preservar la «memòria col·lectiva» d'aquest espai

Amics de la Casa del Poble ha reclamat una reunió amb el Govern per a preservar la «memòria històrica» d'aquest espai. Tal com han explicat des de l'entitat, la setmana vinent el Govern es reunirà amb la propietat del solar, l'empresa Beachhaus Invest de James von Enden i Thomas Kreye.

Tal com venen denunciant des de l'entitat, la propietat planteja construir 36 apartaments de luxe en el solar de la Casa del Poble, a la barriada d'Arxiduc de Palma. «Ens preocupa com la gentrificació està afectant l'eixampla de Palma i com s'estan deixant perdre els elements que construeixen la nostra memòria col·lectiva», han indicat.

«Hem demanat una reunió d'urgència amb el vicepresident Juan Pedro Yllanes –màxim responsable públic de l'àrea de Memòria, si exceptuam a la presidenta Francina Armengol– per a cercar una solució conjunta amb les institucions que ens permeti preservar la memòria i el valor simbòlic del solar de la Casa del Poble», han assegurat.

Des de l'entitat, entenen que aquest espai «forma part rellevant de la memòria col·lectiva de la nostra comunitat i que és un dels espais simbòlics que hauria de protegir-se mitjançant la llei 2/2018, que cinc anys després de ser aprovada, encara no ha estat desplegada completament». «El mes de novembre presentàrem una instància per a protegir el solar com a espai de memòria, el Govern ens ha donat la raó, reconeix la legitimitat i l'interès general de la nostra demanda, però, advertit per l'advocacia autonòmica del perill que comporta pels recursos públics l'actuació, renuncia a protegir aquest espai. Hem presentat un recurs que permet reconsiderar al Govern aquesta decisió», han afegit.

En aquest sentit, Amics de la Casa del Poble respecta «l'interès lucratiu de la propietat» i no posa en dubte la legitimitat dels seus drets, però cal assenyalar que «l'interès general, que les administracions públiques tenen l'obligació de defensar, té una legitimitat superior». Així, veuen dues eines que poden ajudar a construir un «acord satisfactori entre totes les parts».

Per una part plantegen la permuta, un instrument que dona a l'administració la capacitat de canviar un bé immoble de l'inventari públic per un altre, en aquest cas el solar de la Casa del Poble.

«Ho hem vist amb anterioritat. Quan Cort va obtenir l'edifici de GESA, participada per Nuñez i Navarro, ho va fer mitjançant una permuta, donant el solar que ocupa EMAYA al carrer Joan Maragall i altres solars de la segona línia del polígon de Llevant a canvi. No només es fan permutes en l'àmbit municipal, el Govern aquest passat mes de febrer treu un concurs per a la permuta d'una parcel·la, junt amb 48 places d'aparcament, a canvi d'una 'futura edificació'», han argumentat.

Per altra banda, segons Amics de la Casa del Poble «si fos necessari i de manera excepcional, es pot plantejar una modificació en l'edificabilitat, una competència que pot permetre ajustar la superfície edificable en un solar o edifici i ajudar a tancar l'acord. Ho hem vist recentment en el decret de mesures per a reactivar l'economia que permet ampliar un 15% l'edificabilitat de la indústria turística».

Reunió amb Cort

Tal com han anunciat, dia 5 d'abril tendran una reunió amb José Hila, batle de Palma, i Neus Truyols, regidora de Model de Ciutat per a tractar aquestes qüestions. «Estam treballant conjuntament amb senadors i diputats de l'Estat i del parlament de les Illes Balears i exploram altres vies. Hem obert un canal de comunicació amb Diego Blázquez, director general de memòria del ministeri de Presidència i l'hem convidat a venir a Mallorca a conèixer el nostre cas. Actualment analitzam els inventaris de les diferents administracions per a poder desenvolupar propostes concretes. El Consell de Mallorca l'està actualitzant a petició nostra i en tenir la informació demanarem una reunió amb la seva presidenta, Catalina Cladera», han explicat.

«El nostre objectiu: preservar la memòria de la Casa del Poble de Palma mitjançant un equipament sociocultural encara és viable i l'acord amb la propietat és possible. Necessita coordinació interinstitucional i d'un mínim de voluntat política», han assegurat.

«Demanam a les mateixes forces polítiques que varen impulsar la llei de Memòria Democràtica que l'apliquin i que no la buidin de contingut. Les declaracions sense actuació queden reduïdes a propaganda. Exigim que la transparència i la participació no siguin únicament conceptes que apareixen a les campanyes electorals, volem ser presents en la negociació amb la propietat com a una de les parts interessades», han afegit des de l'entitat.

«L'any 2023 la nostra comunitat haurà de decidir a qui donar la seva confiança, malgrat que hagi estat una legislatura molt complexa, serà el moment per a fer balanç de les actuacions. No perdem aquesta oportunitat», ha sentenciat Amics de la Casa del Poble.