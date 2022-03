Facua denuncia la Clínica Rotger de Palma per no facilitar números de telèfons gratuïts

Facua-Consumidors en Acció ha denunciat la Clínica Rotger de Palma, pertanyent al grup Quirón, per incomplir la llei que obliga a disposar de telèfons gratuïts en un sentit ampli. És un dels 146 hospitals, clíniques i centres sanitaris denunciats per l'associació després d'una anàlisi sobre el sector a tot l'Estat. La denúncia ha estat interposada davant de la Direcció General de Consum de les Illes Balears i davant de la Direcció General de Consum del ministeri d'Alberto Garzón.

L'organització de defensa del consumidor ha realitzat un estudi rastrejant les pàgines web de 150 prestadores de serveis sanitaris de les capitals de províncies, les dues ciutats autònomes, les dues capitals de comunitat autònoma que no són capital de província (Mèrida i Santiago de Compostel·la) i les quatre ciutats que tenen més població que les capitals de les seves províncies (Algesires, Gijón, Vigo i Jerez de la Frontera).

Aquest estudi es basa en si compleixen l'obligació de facilitar telèfons gratuïts i si ho fan a totes les seccions on publiciten les seves numeracions per a l'atenció, tant de clients com de no clients. Amb base a la informació que les entitats faciliten a les seves webs, 146 incompleixen la llei en no oferir cap línia gratuïta per a l'atenció als consumidors, fent ús d'altres línies que suposen un desemborsament per a l'usuari.

Què diu la llei

Des de desembre de 2020, l'article 21 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, recull que «en els supòsits de serveis de caràcter bàsic d'interès general, les empreses prestadores dels mateixos hauran de disposar, en qualsevol cas, d'un telèfon d'atenció al consumidor gratuït. A aquests efectes, tendran la consideració de serveis de caràcter bàsic dinterès general els de subministrament d'aigua, gas, electricitat, financers i d'assegurances, postals, transport aeri, ferroviari i per carretera, protecció de la salut, sanejament i residus, així com aquells que legalment es determinin».

Facua indica als consumidors que es vegin obligats a telefonar a l'hospital o clínica de la seva zona a través de numeracions amb cost que els podran reclamar l'abonament d'aquestes quantitats. En el cas d'altres empreses que no són de serveis bàsics d'interès general, la llei estableix que han de facilitar un número que no suposi un cost superior al d'una trucada geogràfica o mòbil, de manera que si es veuen obligats a telefonar a una tarifació especial (902 i 901), també tenen dret a reemborsar aquest cost.