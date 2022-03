Arriben tres megacreuers al port de Palma mentre a la web de Ports de Balears només en figura un: «Han trencat l'acord i han manipulat la web»

La Plataforma contra els Megacreuers denuncia l'arribada aquest dimecres de tres megacreuers: el Mein Schiff 6, de 295 metros d’eslora, el MSC Fantasia, de 333 m, i el Regal Princess, de 330 m, com es pot veure a la foto feta dimecres horabaixa.



Aquest volum de megacreuers trenca l'acord que havien fet el Govern amb les navilieres. A més, la Plataforma denuncia que la pàgina web oficial de l'Autoritat Portuària «no està equivocada sinó manipulada». A l’apartat on es mostra en temps real amb un visor quants vaixells amarrats hi ha a port, només consta un megacreuer i no és cap dels tres que efectivament hi ha a port. A l’apartat sobre previsió de trànsit apareixen dos, mentre que el tercer s’informa, erròniament, que arriba demà.



La primera vegada que la Plataforma contra els Megacreuers fa un control de l’acord, agafa el Govern i l'Autoritat Portuària trencant l’acord i, a més, manipulant les dades. Ha estat gràcies a la fotografia feta i a la web internacional de VesselFinder que han pogut constatar els noms dels creuers i les seves característiques.



Per tot això, demanen que tant el Govern com l'Autoritat Portuària donin explicacions i el cessament dels responsables, tant pel que fa al trencament de l’acord com per la manca de fiabilitat en les dades públiques. «Exigim que es comprometin públicament, d'ara endavant, a oferir a la ciutadania informació puntual, completa, veraç i transparent de les previsions d'arribades de creuers i dels creuers a port diàriament, amb les seves característiques», han remarcat.