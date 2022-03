El sector del taxi i l'Ajuntament de Palma acorden un increment de preus d’un 6,7%

El tinent de batle de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau, juntament amb la directora general de l’àrea, Irene Nombela, i els representants del sector del taxi Gabriel Moragues (Associació Sindical d’Autònoms del Taxi de Mallorca) i Mateu Bordoy (Associació de Taxis Adaptats) han detallat en roda de premsa l’acord que s’ha assolit entre les entitats amb major representació al sector del taxi i l’àrea de Mobilitat Sostenible per actualitzar el preu dels taxis. Una actualització que afecta en menor mesura als desplaçaments més comuns entre els residents a Palma, que augmenten entre cinc cèntims i 15 cèntims.

Així, al ple d’aquest mes de març s’aprovarà una actualització del preu del taxi d’un 6,7%. Aquest acord està avalat per un estudi tècnic-econòmic que ha revisat els increments dels costos que conformen les partides d’un taxi entre el setembre de 2018, quan s’aprovà la darrera pujada de tarifes, i el desembre de 2021.

L’estudi té present l’increment de costos que han experimentat durant aquests darrers tres anys i tres mesos les partides que conformen els principals costos d’un taxi com ara el combustible, els olis i filtres, els pneumàtics, el manteniment, l’amortització del vehicle, les despeses financeres, els salaris i d’altres, així com els valors dels ingressos que suposen tant la tarifa 1 (horari nocturn) com la tarifa 2 (horari diürn) per als taxistes.

Aquesta mesura ha estat fruit del diàleg entre patronals i l’àrea de Mobilitat Sostenible, que ha vetllat perquè l’actualització afectés en menor mesura els desplaçaments més comuns entre els residents a Palma.

Actualització de tarifes

L’acord es durà al ple d’aquest mes d’abril, ja que el ple és l’òrgan competent per a aprovar aquest tipus de modificació tal i com estipula l’article 46 de l’ordenança municipal de transports de l’Ajuntament de Palma. Una vegada aprovat per Ple, l’acord es remet a la CAIB per tal que sigui validat a través d’una resolució de la direcció general competent i publicat al BOIB.

L’actualització de tarifes queda de la següent manera:

La tarifa 2 estipula els preus del taxi en horari diürn entre setmana (laborables entre les 7 i les 21 hores). En aquesta franja, la baixada de bandera passa de 2,15 euros a 2,30 euros; el quilometratge, de 0,95 euros a 1 euro i la carrera mínima, de 3 euros a 3,15 euros.

La tarifa 1 estipula el preu del taxi en horari nocturns dels dies laborables i les 24 hores els dissabtes, diumenges i festius. En aquesta franja, la baixada de bandera passa de 2,50 euros a 2,65 euros; el quilometratge, de 1,10 euros a 1,16 euro i la carrera mínima, de 4 euros a 4,25 euros.

El suplement dels viatges des de o fins l’Aeroport, a l'interior de l'aeroport i la recollida als molls de paraires i del Dic de l’Oest passaran de 4,40 euros a 4,70 euros. La carrera mínima des de l’aeroport, suplements inclosos, passa de 13,28 euros a 14,30 euros.

Aposta pels taxis elèctrics

El regidor ha explicat que s’està treballant per a promoure les energies netes entre el sector del taxi. Així, Dalmau ha mostrat el seu compromís amb el sector per accelerar la renovació de la flota cap a vehicles elèctics, que es vehicularà a través dajudes i punts de càrrega a les parades, per altra banda.

Flota accessible

Dalmau ha posat en valor totes les mesures que l’àrea ha anat impulsat durant aquests darrers anys de la mà del sector per anar millorant el servei a la ciutadania.

Per una banda, ha recordat que s’ha promogut la incorporació de vehicles accessibles a la flota. Així, s’ha habilitat una línia d’ajuts anual dotada en 40.000 euros que l’any passat va permetre que 10 taxis rebessin ajuts per un import de 4.444 euros per convertir el seu vehicle en un vehicle accessible.

D’altra banda, el passat mes de desembre l’Ajuntament concedí ajuts al sector per a pal·liar els efectes de la Covid-19. Un total de 714 taxistes, el 60% del sector, es va beneficiar de la línia d’ajuts de 800.000 euros que es tramità en règim de concurrència no competitiva amb una ajuda de 1.120 euros per cada llicència.