Dilluns horabaixa diversos veïnats i integrant de la plataforma Amics de la Casa del Poble varen assistir a l'acte 'Un cafè amb Hila', organitzat pel PSIB, on es presentaven les propostes que té el batle per al barri.

Una taula amb menjar al fons, junt amb una gran presència de militants del partit, diversos regidors socialistes i assessors indicaven que al barri d’Arxiduc hem entrat en la campanya electoral del 2023.

Davant el lema 'Palma, el futur és ara', el batle va presentar totes les seves propostes en castellà, en resum: millorar la vida del barri i fer de Palma una ciutat més atractiva i ens va demanar que li donàssim més temps.

Des de la plataforma creim que sense memòria no hi ha futur, diverses intervencions varen tenir per objecte la protecció del solar de la Casa del Poble, «la necessitat d'equipaments i el deute històric amb la memòria», que junt amb la qüestió de l'habitatge varen ser els temes on més es va incidir per part del públic assistent.

En la resposta que ens va donar, el batle canvia la postura que havia expressat a la Cadena Ser: «Tot és legal i no es pot fer res». Ens argumentà que en el marc de la llei 2/2018 la potestat està en mans del govern autonòmic.

Al finalitzar l'acte vàrem parlar amb ell i ens hem emplaçat a trobar-nos en una reunió per a cercar una solució, atenent les propostes que vàrem acordar en assemblea: un equipament sociocultural (amb un patronat de gestió mixta: pública i autogestionada), format per diverses sales multiús obertes al teixit associatiu del barri, una biblioteca-arxiu amb seccions destacades de memòria, infantil i botànica, un centre de dia amb la intenció de tenir cura de la memòria viva de la nostra gent més gran, un hort urbà obert al barri que cerca posar en relleu la idea d'autogestió i una cooperativa d'habitatge sènior que ens serveix per apuntar altres models d'habitatges.

Mirarem d'acordar una data amb l'ajuntament i les entitats que ens donen suport i us informarem.