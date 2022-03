L'extrema dreta de Vox es concentra davant Cort al crit de «¡Devolved lo robado!» i «¡Viva España!»

El populisme ultra no afluixa la seva retòrica rància. L'extrema dreta de Vox s'ha concentrat aquest dissabte a la plaça de Cort amb el lema '¡Devolved lo robado!' i al crit de «¡Viva España!». La concentració, també convocada pel sindicat ultra Solidaridad, ha reunit amb prou feines a 500 persones, segons xifres oficials de la Delegació del Govern espanyol a les Balears.

Jorge Campos, portaveu de Vox-Actua Baleares en el Parlament, al costat dels diputats de la formació Sergio Rodríguez i Idoia Ribas, ha assegurat que «els actuals índexs de preus són insostenibles i no hi ha previsió que baixin, la qual cosa fa que la gent estigui farta d'unes polítiques totalitàries que els han duit a la ruïna més absoluta».

Per això, Campos ha considerat, «normal que vulguin parlar» i ha apuntat que la forma «més adequada de fer-ho en democràcia és en les urnes». D'aquesta manera, ha demanat la convocatòria d'eleccions anticipades i s'ha mostrat disposat a «reeditar a les Illes la fórmula de Castella i Lleó per a fer fora de les institucions a l'esquerra, la ultraesquerra i els separatistes».

«No podem seguir així, amb aquests índexs de preus, amb els quals les famílies no poden omplir la cistella de la compra, els agricultors no poden treballar, els transportistes estan en vaga perquè és impossible que puguin tirar endavant amb aquests preus, la llum no hi ha qui la pagui i no hi ha perspectiva perquè això baixi», ha dit Campos, qui ha posat l'accent del seu discurs ultra i incendiari en el fet que «són els ciutadans els qui han de prendre la paraula i decidir si volen continuar amb un govern socialcomunista o canviar».