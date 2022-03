S'ha mort José Antonio Crevillén, Crivi, que ha estat Tamborer de la Sala durant més de 44 anys

Aquest dimarts ha mort a Palma José Antonio Crevillén, Crivi, que ha estat Tamborer de la Sala durant més de 44 anys.

Els seus companys ha fet públic aquest comunicat: «Ens ha deixat en José Antonio Crevillén, Crivi, tamborer amb més de 44 anys de servei. Els Tamborers de la Sala no oblidarem la tasca que ha fet per mantenir vius els tamborers ni els innombrables tocs de tambor que ha fet al llarg de totes les seves sortides. En Crivi, el tamborer amb més experiència actualment, ja no sortirà amb nosaltres, però ben segur que els seus companys el recordarem a cada actuació que facem a partir d'ara. Descansa en pau..!»