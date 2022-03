L'Associació de Docents d'Eivissa denuncia que Educació mostra «menyspreu» excloent-los del procés per elaborar la nova Llei d’Educació

L'Associació Professional de Docents d'Eivissa (APDE) ha emès un comunicat denunciant «una nova mostra de menyspreu pels docents» en relació amb el procés de redacció dels currículums educatius per part de les Illes Balears. Consideren que «amb l'aprovació de la Llei d'Educació», Educació «no ha tingut en compte la veu dels docents».

El problema, segons han indicat en el comunicat, és que s’ha vist «menyscabada la possibilitat de poder participar, en la redacció dels nous currículums per Educació Infantil i Educació Primària». «Aquests currículums, que són els ensenyaments mínims que han de tenir els nostres infants en cadascuna de les etapes educatives, s'estan redactant en aquests moments per un equip de la Conselleria d'Educació», han explicat.

A més a més, després de veure que «no s'ha demanat l'opinió als claustres de docents dels centres educatius ni als seus equips directius», la Conselleria sols ha concedit cinc dies per fer esmenes i al·legacions, han qüestionat des del col·lectiu; en aquest cas, han denunciat que «cinc dies és un termini ridícul per a poder reflexionar».

L’APDE considera que «aquest procés crucial per l'èxit dels sistemes educatius» i que per això «cal un procés de reflexió participatiu, sense presses i sistemàtic en el que els claustres puguin contribuir i apropiar-se dels canvis necessaris»; i que «qualsevol altra manera de fer està abocada al fracàs», han conclòs.