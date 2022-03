L'Àrea d’Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma comença una nova campanya per a apropar el català als nouvinguts de Palma. El Servei de Dinamització Lingüística de Cort repartirà fulletons en set idiomes –català, castellà, anglès, xinès, francès, àrab i alemany– per a explicar la presència del català a Palma i les raons i avantatges personals i socials per aprendre la llengua pròpia, segons ha explicat aquest dilluns el regidor d’Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió.

Els fulletons també tenen un codi QR per a accedir a la Guia de Recursos de la Llengua Catalana a Palma, la qual es pot consultar en català, castellà i anglès. Aquesta guia informa sobre els recursos per a la promoció, ús, aprenentatge, protecció i defensa del català. A més, s’han imprès 1.500 exemplars de la Guia que es distribuiran a partir d’aquest dilluns a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania, entitats i institucions que atenen les persones nouvingudes.

«La línia que s’ha de seguir és de sensibilització i de donar eines als ciutadans que ho necessiten perquè puguin conèixer la nostra llengua, la llengua catalana», ha dit Carrió, qui ha destacat l’augment de la demanda per participar en les iniciatives del Servei de Dinamització Lingüística.

Activitats

El Servei de Dinamització Lingüística també organitza activitats per promoure l’aprenentatge i ús de la llengua catalana, dirigides a persones que cerquen un espai per practicar-la, perfeccionar-la o aprendre-la. Aquestes iniciatives permeten, a més, que hi hagi una mescla enriquidora de cultures, generacions i nacionalitats. Fins al moment actual, hi han participat 370 persones.

Una de les novetats en aquest respecte és el Club de Lectura que es fa al col·legi Sant Josep Obrer, que s’ha organitzat de manera conjunta amb alumnes de Segon de Batxillerat. Es tracta de donar un entorn per a parlar i practicar el català a través de la lectura –el Servei de Dinamització Lingüística cedeix els llibres. La primera sessió es va fer el 24 de febrer i la segona es durà a terme l’abril.

L’alumna de Sant Josep Obrer Febe Malena ha comentat que activitats com el Club de Lectura serveixen per a «tornar la il·lusió i els sentiments de la lectura» als joves i ha demanat que «aquesta activitat no quedi aquí i vagi a més».

A finals de març també hi haurà clubs de lectura als centres d’adults de La Balanguera i Son Canals, on també podran participar els veïns dels barris on s’ubiquen. En aquest cas, l’activitat s’adreça a persones que tenen poc domini del català i que volen millorar tant la comprensió lectora com l’expressió oral. Aquests clubs constaran de 10 sessions i duraran fins al juny.

Una altra novetat és el club de conversa Tertúlia, un espai per practicar l’idioma i desenvolupar habilitats socials. El club està format per un màxim de quinze participants, amb una persona encarregada de la dinamització i un guió orientatiu per estructurar les converses. L’activitat, que va començar el 8 de març, es du a terme a una cafeteria de Palma i és conduïda per Maria Clapés, professora de català i autora del llibre Habitem-nos, i la Institució Moll.

D’altra banda, també es fan visites guiades sota el títol 'Parlam de Palma en català!'. Es tracta de rutes i itineraris per indrets culturals i artístics de Ciutat I aprofitar-los per aprendre la llengua pròpia. De fet, les visiten s’aprofiten per a explicar els significats de paraules específiques, presentar frases fetes i expressions i parlar d’una manera clara i entenedora. Les visites es fan de manera ordinària cada quinze dies i també se’n fan d’extraordinàries en dies assenyalats i dates commemoratives.

El Punt d’Informació i Assessorament del Servei de Dinamització Lingüística ha rebut 71 consultes els anys 2021 i 2022, tant de manera telefònica com telemàtica.