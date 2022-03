'Palma, ciutat contada per dones', una iniciativa que vincula espais de Palma a dones rellevants

L'Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat commemorarà el 8M posant en marxa la iniciativa 'Palma, ciutat contada per dones', la qual vincularà espais de Palma amb dones que hi han marcat la seva història i la vida dels seus veïnats.

Per a dur a terme aquesta acció, l’Àrea fa una crida a la participació ciutadana, perquè siguin els habitants de Palma els qui contin les històries i el llegat de dones que mereixen ser recordades. Per a fer-ho, basta enviar un correu electrònic a ciutatcontadaperdones@gmail.com.

«És molt important sumar-nos a la lluita per la necessitat imperiosa d’una igualtat real», ha assenyalat la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, a més de subratllar que cal destacar aquelles dones, anònimes o no, que han treballat per una ciutat més democràtica i cohesionada. «Palma és com és gràcies a totes aquestes dones silenciades en algun moment de la història per aquesta societat patriarcal i masclista», ha sentenciat.

Hi haurà dues setmanes per a fer-hi aportacions, després de les quals l’àrea farà un mapa interactiu on consultar espais i infraestructures vinculats a grans dones. Aquesta informació es podrà consultar a l’apartat d’Urbanisme de la pàgina web de l’Ajuntament de Palma. A més del nom de la dona en qüestió i l’espai al qual es vincula, també caldrà donar una breu explicació dels motius. Per exemple: