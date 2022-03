El nou model de BiciPalma tendrà una autonomia d'uns 70 quilòmetres

El batle de Palma, Jose Hila, juntament amb el tinent de batle de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau, i el gerent de l'SMAP, Pedro Manera, han presentat a Son Moix el nou model de bicicletes de la nova BiciPalma, que tendrà una imatge completament renovada, i que començarà a rodar a finals d'any.

La renovació de Bicipalma és un dels projectes que es presentà a la convocatòria del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) i que ha rebut finançament dels Fons Next Generation de la Unió Europea inclosos dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya.

Hila ha explicat recordat que l'ampliació de Bicipalma permetrà oferir més alternatives a l'ús del vehicle privat. «Estam construint una nova Palma, sostenible i saludable», ha dit i ha posat en valor que a més es compleix amb un compromís que és que BiciPalma arribi més enllà de la Via de Cintura. «Son Moix és un exemple de la nova BiciPalma: nou barri, més enllà Via de Cintura i una de les principals instal·lacions esportives municipals» ha dit i ha recordat que el servei arribarà a barris com Son Rapinya, Rafal Vell, Rafal Nou entre d'altres.

Dalmau, per la seva banda, ha explicat que durant les properes setmanes arribaran els prototips que s'emmagatzemaran per a després iniciar la seva instal·lació.

Nous models

El nou model de bicicletes, que s'ha adjudicat a l'empresa NextBike, és la bicicleta SmartBike 2.0 i la mateixa versió en sistema elèctric. Per tal de millorar el seu manteniment ambdós models són pràcticament similars.

Així, les bicicletes elèctriques tendran una autonomia d'entre 60 i 80 quilòmetres i funcionaran mitjançant un sistema de bateries intel·ligents que permet optimitzar el seu ús i ofereix suport en el moment de l'arrencada de la bicicleta.

Estacions ampliables amb un nou model d'ancoratge

A més del nou model de bicicletes, una de les millores substancials de la nova Bicipalma són els nous ancoratges que, gràcies al seu sistema modular, es podran ampliar fàcilment en cas de necessitat. A més, les estacions seran més simples sense necessitat de pantalles, un fet que també millorarà el seu manteniment. En aquest sentit, es podran recol·locar per la ciutat en cas que es detectin necessitats de mobilitat puntuals.

El sistema d'ancoratges a més evita sostraccions i permet el rastreig deles bicis, que estan geolocalitzades.

La nova BiciPalma permetrà donar-se d'alta a traves de l'app que es desenvoluparà i que estarà disponible en el sistemes Android, Gallery App i IOs en diferents idiomes. En aquest sentit, gràcies a la nova app els usuaris podran disposar en temps real d'informació relativa a les bicis, ancoratges i estacions properes.

La nova BiciPalma en dades

· Passarà de 37 a 72 estacions

· Tendrà 800 bicicletes, de les quals 240 seran elèctriques i 560 mecàniques

· Els punts d'acoratge passaran de 660 a 1440 (tots amb càrrega elèctrica)

· Les bicicletes disposaran d'un sistema de geolocalització

· Les bicicletes mecàniques tendran un panell solar per a recarregar les bateries del panell