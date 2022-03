Tot Son Sardina clama contra la seva destrucció com a poble

Aquest dissabte migdia més de 200 sardiners i sardineres s'han concentrat al carrer de Passatemps per fer públic el seu rebuig contra els plans de l'Ajuntament de permetre la construcció de més de 400 nous habitatges i l'edificació de blocs de tres pisos.

Durant la concentració s'ha fet pública la crida a constituir la plataforma cívica Salvem Son Sardina, impulsada entre d'altres per Antoni Marimon, Miquel Àngel Vidal, Toni Bauzá i Margalida Moll.

Va ser, precisament Moll qui es va dirigir als més de 200 concentrats per recalcar que «defensam la idiosincràsia i les peculiaritats del nostre poble, la seva tranquil·litat, volem que Son Sardina continuï sent el poble que ha estat fins ara» i va afegir que «Reclamam un vial des de la rotonda d'entrada ins la carretera de Valldemossa, necessitam serveis, però no volem més construcció, Volem creixement zero».