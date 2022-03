Oques Grasses i Zoo, els grans guanyadors dels Premis Enderrock segons els públic i la crítica

Amb tres guardons cadascú, tant del públic com de la crítica, el grup osonenc Oques Grasses i i la banda urbana valenciana Zoo han estat els grans guanyadors dels Premis Enderrock 2022 - XXIV Premis de la Música Catalana, celebrats aquest dijous, 3 de març, a l’Auditori de Girona. La gala, dedicada a la memòria del fotògraf i fundador d’Eenderrock Xavier Mercadé, ha marcat el retorn a la normalitat musical enmig de missatges per la pau i contra la guerra provocada per la invasió de Rússia a Ucraïna però també altres de caire feminista i de reivindicació nacional.

El palmarès dels premis anuals de la música catalana ha coronat Oques Grasses i Zoo com els grups de l’any, amb tres guardons cadascú, atorgats tant pel públic com per la crítica. El grup osonenc han rebut els premis a millor disc de pop-rock i millor cançó de pop-rock (“La gent que estimo”, amb Rita Payés), en la categoria de votació popular, i també han estat reconeguts amb el Premi Enderrock a Millor Disc de Pop-rock per A tope amb la vida (Halley Records, 2021). Per la seva banda, la banda valenciana ha estat considerada tant per la crítica com pel públic com a Millor Artista de l’Any, i per votació popular han rebut també el guardó a Millor Disc de Música Urbana per Llepolies (Zoo Records, 2021).

Per la seva banda, Maria Arnal i Marcel Bagés i Sara Roy han aconseguit dos guardons a la Nit dels Enderrock. El duet integrat per la cantant badalonina i el guitarrista flixanco ha recollit el doble premi a Millor Disc de Folk per Clamor (Fina Estampa, 2021), tant pel públic com per la crítica, mentre que la jove cantant manresana ha guanyat els guardons per votació popular a Millor Artista Revelació i Millor Cançó d’Autor per “Tot és més fàcil”, amb el terrassenc Miki Núñez.

Votació popular

De la quinzena de guardons per votació popular que s’han desvelat al llarg de la gala celebrada aquest dijous a l’Auditori de Girona, Nil Moliner ha rebut el premi al Millor Artista en llengua no catalana; Miki Núñez, al millor directe; Joan Dausà, al millor disc de cançó d’autor per Ho tenim tot (Promo Arts Music, 2021), i el guardó a millor videoclip ha sigut per a “L’Eva i la Jana” de Ginestà.

En la categoria de folk, El Pony Pisador ha merescut el premi a Millor Cançó per “La noble vila de Su”, mentre que el Millor Disc de Jazz ha recaigut en Como la piel (autoeditat, 2021), de Rita Payés i Elisabeth Roma, el Millor Disc de Clàssica-Contemporània ha estat per a #blanc (Soul Records, 2021), de Laura Andrés, i el Millor Disc per a públic familiar ha anat a El Pot Petit per Les aventures del lleó vergonyós (U98 Music, 2021).

El Premi Enderrock d'Honor ha estat per al grup Falsterbo, coincidint amb els 50è aniversari de “Paf, el drac màgic” i la seva darrera gira; el Premi Enderrock a la Trajectòria s’ha lliurat a la Companyia Elèctrica Dharma; també pels seus 50 anys de carrera als escenaris; el XVIII Premi Joan Trayter al productor Jordi Matas, per haver estat el principal introductor del pop metafísic; i el Premi Enderrock Estrella ha anat per a la xarxa de Cases de la Música, per haver estès i coordinat arreu un model pioner al voltant de la creació musical.

La resta de premis de la crítica ha reconegut Caïm Riba com a Millor Disc de Folk per a Llunes de Plutó (RGB Suports); Extraño Weys com a Millor Disc de Música Urbana per Rodrigo Laviña y su Combo (Say It Loud Records); Maria Hein com a Millor Disc Revelació per Continent i contingut (Hidden Track Records); Joana Serrat com a Millor Disc en Llengua No Catalana per Hardcore from the Heart (Great Canyon Records); Jordi Rossy amb Jeff Ballard i Robert Landfermann com a Millor Disc de Jazz per Puerta (ECM); Ramon Humet per Llum (Ondine). I, finalment, The Tyets ha rebut el Premi Xesco Boix a Millor Disc per a Públic Familiar per Animalari urbà (Luup Records).

Just abans de començar la gala, el president Pere Aragonès s’ha referit a l’excel·lent moment que viu l’escena musical catalana. “En aquest país tenim una música extraordinària, amb grups que cada any ens sorprenen, sobretot els que pugen, que ho fan amb una vitalitat brutal“, ha destacat Aragonès. El president de la Generalitat també ha fet menció al desig de retorn a la normalitat que detecta entre la ciutadania i al rol que ha tingut i tindrà la música en aquest context: “Igual que la música ens va ajudar en els moments més durs de la pandèmia, ara la música ens ajudarà a sortir-ne”, ha assegurat. A la gala també hi ha assistit la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha destacat i celebrat la resiliència demostrada pels Premis Enderrock, que malgrat la pandèmia s’han seguit duent a terme els darrers dos anys.

A la gala també hi ha assistit la batlessa de Girona, Marta Madrenas; la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga; i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, a més de 1.500 convidats entre autoritats i representants del sector musical d’arreu dels Països Catalans.

En el seu parlament, el director editorial d’Enderrock, Lluís Gendrau, s’ha referit a la guerra que pateix Ucraïna des de la setmana passada i ha ofert les cançons que han sonat durant la gala com una al·legat contra la invasió armada. “La música, de fet, és també la millor arma per fer la guerra a la guerra”, ha assegurat, parafrasejant el mític discurs pronunciat per Gerard Quintana, cantant de Sopa de Cabra, l’any 1991 a la introducció de l’adaptació de War, de Bob Marley, inclosa dins el disc Ben endins, del qual aquest 2021 es van celebrar trenta anys. Gendrau també ha subratllat que a partir d’ara, la gala dels premis es consolida com el gran aparador de l’escena de la temporada vinent, en consonància amb el festival gironí Strenes.

La gala ha estat retransmesa pel canal 33, iCAT i les televisions i ràdios de La Xarxa de Comunicació Local.