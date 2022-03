Una placa en homenatge als docents depurats pel franquisme a la plaça del Tub

L'Ajuntament de Palma ha col·locat una placa a la plaça del Tub en homenatge als docents depurats pel franquisme, on figuren els noms d'un centenar de mestres, professors i inspectors que l'any 36 tenia plaça a centres educatius de Palma. L'elecció de la plaça és significativa, perquè en aquest indret hi varen haver centres com l'Escola Normal i les escoles de Comerç i d'Arts i Oficis, a prop, el Conservatori i l'Escola de Treball i, a més, és on varen ubicar les comissions depuradores i els tribunals sumaríssims.

Aquesta placa és «testimoni i reconeixement del gran compromís dels nous corrents pedagògics», ha explicat el regidor d'Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió. Per la seva banda, el batle de Palma, José Hila, ha remarcat la necessitat de «posar en valor la feina» dels docents i «les conseqüències que va tenir» per a ells aquesta.

«El prestigi dins i fora de Mallorca i el reconeixement social dels professors i inspectors feia que fossin especialment detestats pels depuradors», ha ressaltat Carrió. «El feixisme ho té clar: quan arriba al poder sempre ataca l'educació. I ho fa perquè és la principal eina de llibertat que té la ciutadania», ha continuat Hila; qui també ha remarcat que a les escoles «és on es conformen les persones i on es treballa per a la diversitat».

Marta Elka i Toni Pastor han posat música a l'acte, durant el qual també s'ha fet una ofrena de clavells.