[VÍDEO] Cort s'omple per fer un clam a la pau en solidaritat a Ucraïna

Aquest dimecres, 2 de març, la plaça de Cort de Palma s'ha omplert en solidaritat a Ucraïna i fer un clam a la Pau. La concentració, convocada pel mateix consistori, ha coemnçat a les 18 h.

La ciutadania de #Palma ha omplert avui la plaça de Cort en solidaritat amb Ucraïna i en defensa de la pau.



No a la guerra! pic.twitter.com/B6FzOG3OLJ — Ajuntament de Palma (@ajuntpalma) March 2, 2022

L'acte per la pau ha estat multitudinari, s'han comptabilitzat unes 2.000 persones. Hi han participat autoritats polítiques del Govern, així com ciutadans ucraïnesos han cantat l'himne del seu país.

#AMPLIACIÓ Prop de 2.000 persones s'han concentrat avui horabaixa a la plaça de Cort a Palma per clamar per la pau i contra la invasió russa a Ucraïna.



https://t.co/zj4n2LcXwQ pic.twitter.com/VWMFpbNLtq — IB3 Notícies (@IB3noticies) March 2, 2022

A més a més, també, el Castell de Bellver ha estat il·luminat amb els colors de la bandera d’Ucraïna.