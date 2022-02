Cort rep 892 entrades d'al·legacions al nou Pla General de Palma

El visor urbanístic que l’Ajuntament de Palma va posar a l’abast de la ciutadania i dels professionals el mes de desembre per a consultar el nou Pla General ja ha rebut més de 50.000 consultes, segons ha anunciat aquest dimarts la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol. Aquesta eina permet identificar i consultar en el mapa de Palma totes les qualificacions del nou Pla i els articles de la normativa associats a les qualificacions; veure els equipaments públics; fer cerques per direcció, referència cadastral i una qualificació concreta; i imprimir mapes, fitxes urbanístiques i normativa.

Quant a les al·legacions que particulars, associacions, entitats diverses i col·legis professionals han presentat al Nou Pla General, se n’han registrat un total de 892 entrades durant el període d’exposició pública, des del 19 de novembre al 15 de febrer –l’aprovació inicial va ser en el ple del 28 d’octubre. També s’han fet 398 consultes telefòniques, incloses les sol·licituds de cita prèvia.

Cal tenir en compte que durant la tramitació del Pla General de l’any 1998, quan a Palma hi vivien 100.000 persones menys, hi va haver un total de 1.327 entrades d’al·legacions.

«Hem fet feina per fomentar la participació i que tothom conegués el pla de primera mà i es poguessin presentar les al·legacions amb coneixement de causa», ha assenyalat Neus Truyol. La regidora ha destacat que «és un bon exercici social que tota una ciutat es bolqui per conèixer un pla general» i s’ha congratulat per «la mobilització social» que hi ha hagut.

Amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta normativa al nombre més gran de ciutadans i entitats, tant Truyol com el gerent d’Urbanisme, Joan Riera; el director general d’Urbanisme, Biel Horrach; el director general d’Habitatge, Josep Maria Rigo; i la directora general de Projectes Estratègics, Marta Guijarro a trobades i entrevistes diverses amb institucions i entitats, a més d’unes jornades en el Cercle d’Economia.

D’altra banda, 490 persones han visitat l’exposició del nou Pla General a la seu del Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) –hi ha hagut 12 peticions de particulars o grups per fer visites guiades– durant gairebé dos mesos. A més, la seu del COAIB ha acollit tres jornades sobre diferents aspectes d’aquesta norma a les quals hi han assistit 326 persones.

Els eixos del Pla General