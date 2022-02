L’EMT Palma reactiva el servei del NitBus

L’EMT Palma reactiva des de divendres, 18 de febrer, el servei de la xarxa del NitBus que es va haver de suspendre a mitjans de gener a causa de l’acumulació de baixes Covid-19 entre els treballadors.

Així, a partir d’aquest divendres, tal i com s’anuncià quan es va interrompre el servei, l’EMT Palma reactiva la xarxa de NitBus que presta servei els divendres, dissabtes i vísperes de festiu des de les 23.30 hores i fins les 06.30 hores (la N1 s’allarga fins les 6.50 hores).

La xarxa de NitBus de l’EMT Palma està integrada per quatre línies:

- La N1 que enllaça Porta del Camp amb el passeig Marítim i té una freqüència de pas de cada 25 minuts.

-La N2, la N3 i la N4 que tenen una freqüència de pas de cada 50 minuts i passen per plaça d’Espanya cada 25 minuts en un sentit o l’altre.

-La N2 que va des de Can Blau fins Can Valero i passa per barris com La Soledat, Nou Llevant, Escorxador o Camp Redó. Els barris de la carretera de Manacor, 31 de desembre i carretera de Valldemossa.

-La N3 que uneix ala zona del poliesportiu Germans Escales amb s’Indioteria. Passa pel Rafal, Son Gotleu, Pere Garau, plaça de Toros o Son Castelló. Aquesta línea discorre pels carrers Indalecio Prieto, Arquebisbe Aspàreg, Francisco Manuel de los Herreros i Eusebi Estada.

-La N4 que surt de Son Bonet i recorre el carrer Aragó passant pels barris de Verge de Lluc, Son Rullan, Son Canals i els Hostalets fins arribar a Santa Catalina i plaça Progrés.