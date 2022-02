L’Ajuntament de Palma inicia un procés participatiu per definir l’aparcament de Gaspar Bennàssar

L’àrea de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de Palma ha iniciat aquesta setmana un procés participatiu amb entitats veïnals, la comunitat educativa i el Districte Nord per començar a definir el projecte d’aparcament del carrer Gaspar Bennàsar que es vol construir sota el solar adjacent a la plaça de Toros de Palma.

Així, durant aquesta setmana el tinent de batle de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau, juntament amb la directora general d’àrea, Irene Nombela, el gerent de l’SMAP, Pedro Manera i el coordinador de Districte Nord, Miquel Àngel Barceló, s’han reunit amb diferents responsables dels centres educatius Pius XII, Nostra Senyora de l’Esperança i l’escoleta infantil de Can Alonso així com les entitats veïnals Associació de Veïns El Coliseu i la Federació d’Associacions de Veïns.

Durant aquestes reunions, segons Cort, s’ha pres nota de les aportacions d’aquests col·lectius per definir la nova zona verda que es generarà amb la construcció d’aquest aparcament i el nou espai de convivència que sorgirà on ara hi ha un solar.

En aquest sentit, durant la reunió s’exposà que s’està tramitant l’expropiació d’un solar de 6.800 metres quadrats on l’Ajuntament vol construir un aparcament amb dues plantes subterrànies que faci possible una zona verda en superfície que generi un nou espai de convivència per al barri.