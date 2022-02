[VÍDEO] L'Ajuntament de Palma aposta per l'art urbà per combatre les pintades vandàliques

L'Ajuntament de Palma ha engegat des d'aquest dissabte i durant les pròximes setmanes una campanya per fomentar el civisme entre la ciutadania, especialment enfocada als més joves. Així, des d'ara es difondrà en diferents suports com televisions, xarxes socials, i mitjans digitals, un espot realitzat per l'autor de documentals i productor creatiu mallorquí Pablo Bujosa.

Aquest vídeo, que duu per lema 'Palma és ca teva, cuida-la', està protagonitzat pel testimoni d'Alfredo Durban que narra en primera persona els avantatges d'emprar els canals legals com el muralisme o l'art urbà com a opció d'expressió artística enfront de les pintades vandàliques. Així, a través d'aquest testimoni real, s'apel·la als joves a prendre consciència de les alternatives a les pintades vandàliques i als grafits.

L'autor d'aquest espot, Pablo Bujosa, és un director de documentals nascut a Palma que ha fet feina tant als Estats Units com a l'Estat espanyol i ha rebut diferents guardons al llarg de la seva trajectòria professional. Així, l'any 2016 va rebre el seu primer NY Emmy per la sèrie documental 'Person(s) of Interest', un espai dedicat en exclusiva a les comunitats llatines de la ciutat de Nova York. Dos anys després va rebre el premi al millor espot de servei públic per la campanya 'Black History Month: One Community, Many Voices'.

L'any 2021 Bujosa va rebre el seu primer LA Emmy en la categoria a la millor promoció esportiva amb la peça 'Lakers Fans & Resilience' i ha rebut altres tres Emmys com a editor i director de fotografia.