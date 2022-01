La coca de garrova i taronja del pastisser Lluís Pérez serà el Tianet de Sant Sebastià

La coca de garrova i taronja de Lluís Pérez serà el nou Tianet de Sant Sebastià. El pastisser ha obtengut la màxima puntuació tant a la votació popular com a la votació del jurat i, d’aquesta manera, el pastís es convertirà en el pastís de les festes del patró de Palma. L’objectiu del concurs és que la ciutadania arribi a consumir de manera habitual el Tianet, com ja succeeix a altres municipis, amb l'espinagada, els bunyols o les coques de Sant Joan. La seva recepta es publicarà als programes de festes dels anys pròxims, juntament amb el nom del creador i el de l'establiment guanyador.

El regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, ha agraït als forns i pastissers la seva participació en el concurs. «Ha estat una iniciativa que ha tengut un ressó impressionant. Vull fer un agraïment a tots els forns que han participat i el pastís guanyador a partir d’ara serà un nou símbol i una nova tradició per les festes de la nostra ciutat», ha dit i ha explicat que la intenció d’aquesta iniciativa és «fer arrelar més la festa amb un nou símbol que a més implica un nou vincle amb tota la gent que pot participar i la iniciativa institucional; va vinculat al menjar i a la festa i a més el producte local està present i és de temporada».

Lluís Pérez, per la seva part, ha agraït aquesta iniciativa i ha explicat que la idea de Tianet s’inspirà en un pastís per a poder fer a casa, entrar al receptari popular. «Està inspirat en la coca de patata i hem fet una crema de garrova amb praliné d’ametla mallorquina i suc de taronja per crear un nou pastís original que formi part del receptari casolà», ha explicat.

Pep Magraner, per la seva banda, com a portaveu del jurat ha explicat que aquesta és una iniciativa que vincula a un lloc com Palma un pastís amb la festa popular i ha dit que s’involucrarà als pastissers perquè el promoguin durant les festes de Sant Sebastià. «Hem triat aquesta proposta perquè empra ingredients locals i crea un producte que destaca pel gust, per les textures i pels productes», ha dit.

Alta participació

Tots els forns i obradors han destacat l’alta participació de la ciutadania. Un total de 1.082 persones votaren a través del web tufaspalma.cat. A més, els forns i obradors han venut entre 50 i 80 pastissos diaris entre setmana i entre 150 i 200 diaris els caps de setmana, tot un èxit.

En total, varen participar sis forns i obradors. Els altres participants han estat, a més del guanyador:

El Fornet de la Soca, a la plaça Weyler, amb una magraneta farcida de sobrassada i mel.

El forn i pastisseria Trias, a l'avinguda del Císter, amb un gató farcit i cobert de xocolata.

La pastisseria Ángel del carrer Pasqual Ribot, amb una trunyella dolça amb ametla i taronja.

Forn de la Glòria, ubicat al carrer del Forn de la Glòria, amb unes canyes dolces de sobrassada.

El forn Fondo del carrer de la Unió, amb una pasta de full amb sobrassada i ametla.

El jurat ha estat integrat per Pep Magraner de l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears; Miquel Àngel Torrens de l'Associació Petita Indústria de la Fleca i la pastisseria; un representant de l'Obreria de Sants Sebastià, i el batle de Palma, José Hila, en representació de l'Ajuntament.