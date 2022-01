El cicle '(SOS)tenibilitat alimentària: la relació entre la indústria alimentària i la sostenibilitat' arriba a Palma

Dins del marc de 'Barcelona capital mundial de l'alimentació sostenible' el Culinary Institute of Barcelona (CIB) organitza un cicle de conferències entre el 3 de febrer i el 24 de febrer amb Caixa Forum Palma que té per objectiu debatre la qüestió alimentària associada a la crisi climàtica global.

«El sistema alimentari actual està en dubte. Amb una societat en què conviuen obesitat i desnutrició, sobrexplotació i escassetat, cal repensar la manera com produïm i consumim aliments», expliquen.

L'alimentació és un actor vital en el malbaratament de recursos i en l'emissió de múltiples agents contaminants. El cicle de conferències '(Sos)tenibilitat alimentària' cerca pensar en nous models de producció alimentària més sostenibles i proposar solucions concretes a aquestes problemàtiques. Vincular la sostenibilitat alimentària a la salut humana. Proposa implementar l'agricultura regenerativa a gran escala per a proveir menjar a la creixent població mundial regenerant els ecosistemes. Conèixer models d'alimentació sostenible i minimitzar el malbaratament alimentari per, a més, eliminar el creixent problema de contaminació per matèria orgànica. Disminuir els gasos defecte hivernacle fomentant l'ús de productes locals i aliments km0.

Per això, el CIB i el CosmoCaixa presenten un cicle de quatre conferències creades i moderades per Diletta Parente, especialista en innovació i alimentació sostenible per a parlar dels eixos de la sostenibilitat alimentària. El 3 de febrer es parlarà de desafiaments nutricionals amb Carlos Alberto González, metge epidemiòleg i investigador en salut i nutrició. El 10 de febrer la conferència s'enfocarà a l'agricultura regenerativa amb Miguel Ángel Gómez Tenorio, enginyer agrònom, el 17 de febrer sobre consum alimentari i accés a l'alimentació amb la veterinària Marta G. Rivera Ferré, especialista en sistemes alimentaris sostenibles. El 24 de febrer es clou el cicle celebrant una taula rodona sobre alimentació i territori amb Sergio Gil, doctor en ciències gastronòmiques i Lluïsa Dubon i Juanjo Suárez de l'associació Palma XXI.

Totes les conferències s'impartiran a l'auditori del museu i les entrades es poden aconseguir a aquí.