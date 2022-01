Denuncien que Cort accelera la gentrificació de Pere Garau: «Nuredduna 24 es convertirà en pisos de luxe no aptes per a butxaques normals»

La campanya 'Pere Garau, molt més que Nuredduna', impulsada per Flipau amb Pere Garau, ARCA i l'Associació de Comerciants del Mercat de Pere Garau, recorda que el projecte de Cort per a Nuredduna provoca «gentrificació i problemes de mobilitat per a les barriades més populoses de Palma».

«La intervenció a l'espai públic de Nuredduna ha afavorit, tal com des de la campanya havíem advertit, la gentrificació a Pere Garau, i aquesta s'estén com a taca d'oli des del centre de la ciutat. Concentrar molts doblers públics en un lloc petit (280 m de carrer), fa que els beneficis d'aquesta inversió se'n vagin a les butxaques dels grans inversors amb gran poder adquisitiu, desplaçant així la població local, uns perquè venen i altres perquè perden els lloguers, en veure's incrementat el preu», han denunciat.

Des de l'inici de la campanya, les entitats que la formen han avançat les conseqüències directes del projecte de Nuredduna: problemes de mobilitat i gentrificació. No obstant això, destaquen que els partits que governen Cort «han fet orelles sordes».

«Els fets ens donen la raó, la darrera, la venda a capital estranger d'un edifici sencer de Nuredduna 24 cantonada amb la Plaça Columnes», han explicat.

A més, remarquen que «la decisió dels tres partits que governen Cort, sense dur a terme cap procés participatiu com era la seva obligació, ha posat una catifa vermella perquè les plusvàlues de la inversió pública a Nuredduna vagin a les mans d'aquells que tenen les propietats. La gentrificació és un fenomen lent i silenciós, els que ens governen ho han accelerat».

Un altre tipus d'urbanisme és possible però no s'ha volgut fer

Per a la campanya, «era possible fer un urbanisme de tipus democràtic i no pensant a beneficiar-ne uns quants a costa de perjudicar la resta, com s'ha fet a Nuredduna. Era possible fer un eix complet i homogeni i no, com han fet, impossibilitar-ho per al futur».

Encara es pot mitigar algun efecte negatiu

«Encara es pot mitigar l'efecte demolidor del disseny de luxe de Nuredduna: recuperar el trànsit de les línies de l'EMT, fet compatible amb la prioritat de vianants al carrer. Ara no passaria pel túnel, sinó que podrien entrar directament des de l'Avingudes en superfície. Amb això s'evitaria les enormes molèsties que pateixen ara els carrers Aragó i Nicolau de Pacs, que ja tenien prou trànsit per afegir tres línies d'autobús. L'actitud intransigent de Cort ens diu que no ens en faran cas, però haurien», han conclòs.