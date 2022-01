'El Jueves' dedica una pàgina a la Casa del Poble de Palma i la lluita ecosocial mallorquina

Aquest dijous, 20 de gener, es compleixen 98 anys des que es va inaugurar la Casa del Poble de Palma i ho han commemorat amb un acte reivindicatiu organitzat pel col·lectiu que va néixer per a retornar a la titularitat pública el solar on hi havia la Casa.

La que va ser la Casa del Poble de Palma ha estat durant més de tres dècades un solar buit i, malgrat la brutícia i l’abandonament, no ha deixat de ser part de la memòria col·lectiva dels ciutadans de Palma. La Casa va ser donada a les organitzacions obreres per l’industrial, contrabandista de tabac i d’armes, banquer i filàntrop Joan March i Ordinas, perquè aquestes desenvolupessin la seva activitat reivindicativa social i cultural el 17 de gener de 1924.

«Consideram que la venda feta per l’Estat del solar contravé l’acord que feren Joan March i les societats obreres i que davant l’abandonament tutelar feta per les organitzacions obreres, i seguint l’esperit de l’acord, són els veïnats i les veïnades del barri les vertaderes hereves del solar», expliquen els Amics de la Casa del Poble.

Demanen, per tant, que sigui tornada la propietat de la Casa del Poble al bé comú i que siguin els veïnats del barri conjuntament amb l’Ajuntament de Palma els qui decideixin «quina ha de ser la utilització òptima del solar d’acord amb el caràcter universalista i solidari que orientava a les centrals obreres del primer terç del segle XX. Mantenint-se així la lògica del bé comú davant l’especulació egoista i materialista», han conclòs.

Per a això, han posat en marxa una campanya de signatures per a la recuperació de l'espai en aquest enllaç.

Aquesta reivindicació ha tengut ressò a nivell estatal i la revista 'El Jueves' li ha dedicat una pàgina en l'edició d'aquesta setmana en què es compleixen 98 anys des de la inauguració de la Casa.

Els autors Carlos Azagra i Encarna Revuelta han estat els encarregats de recollir la lluita per la recuperació de la Casa del Poble de Palma i, a més, han inclòs les reivindicacions ecosocials d'altres organitzacions com el Col·lectiu Recerca, el GOB, Memòria de Mallorca, la Plataforma Antiautopistes, Terraferida, Arxiduc fa pinya, Flipau amb Pere Garau i Ciutat per a qui l'habita.