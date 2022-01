Entitats ciutadanes i Cort acorden continuar treballant per aturar la restauració de 'Sa Garrigueta Rassa' i 'Can Rosselló'

Aquest dimecres, 19 de gener, s'ha celebrat la Subcomissió Tècnica de Medi Ambient del Govern, en la qual va participar el departament de Medi Ambient i Benestar Animal de l'Ajuntament de Palma. Posteriorment, les entitats que formen la Plataforma ciutadana que s'oposa als projectes de la «suposada rehabilitació» de les Pedreres 'Sa Garrigueta Rassa' i 'Can Rosselló', situades al barri de Son Anglada, es varen reunir amb membres del consistori.

En aquesta reunió, les organitzacions vaïnals varen acordar amb el Batle de Palma, José Hila, la regidora de Model de Ciutat Neus Truyols i el regidor de Medi ambient Ramón Perpinyà, continuar treballant junts, de forma unànime, al voltant de la retirada del projecte a cadascun dels àmbits de tramitació que encara queden pendents. Cort, el desembre del 2021, ja va acordar per unanimitat de totes les forces polítiques representades al consistori, tant l'equip de govern com l'oposició, d'instar el Govern a retirar el projecte de restauració de les pedreres.

Durant la reunió d'ahir, ambdues parts varen compartir opinions sobre la inviabilitat dels projectes presentats, ja que «aquests projectes, segons el model del segle passat, poden ser vàlids per a pedreres petites, però són impossibles per a pedreres de les dimensions com les avaluades, per la qual cosa l'impacte sobre l'entorn humà resulta enormement perjudicial». I, en aquest sentit, «l'Ajuntament va instar la Subcomissió a retirar els projectes i a les empreses a presentar uns altres projectes més d'acord amb la normativa actual del 2009, que ja preveu situacions com aquesta i ofereix l'opció de regenerar amb procediments menys lesius, més àgils i curts en el temps i, sens dubte, més viables».

Per altra banda, les entitats han volgut remarcar que, a part de tota l'oposició que ha confluït davant aquest projecte de restauració, «el mateix informe del tècnic de Medi Ambient del Govern planteja dubtes sobre la viabilitat del projecte i fins i tot impactes negatius sobre els processos de restauració d'altres pedreres que ja s'estan portant a cap»; a més d'altres informes poc favorables, com el de mines, l'informe hídric i el de carreteres. Finalment, des de l'organització esperen «que la Comissió de Medi Ambient, que ha de revaluar els informes tècnics, tingui en compte totes aquestes contradiccions i deficiències de valoració i sigui capaç de dignificar-se davant de la ciutadania».