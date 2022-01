Oberta la votació per a triar el Tianet de Sant Sebastià

El batle de Palma, Jose Hila, el regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, i la directora general de l'àrea, Clàudia Costa, han visitat alguns dels forns que formen part de la ruta d'en Tianet per tal tastar els pastissos que se presenten al concurs Tianet de Sant Sebastià i encoratjar la ciutadania a fer el mateix i aportar el seu granet d’arena en la votació popular.

L'objectiu d'aquesta proposta és disposar d'un pastís que pugui arribar a ser identificat com a propi de les festes del patró de la ciutat i que, amb el temps, els ciutadans arribin a consumir de manera habitual, com ja succeeix a altres municipis, amb l'espinagada, els bunyols, les coques de Sant Joan, etc.

El concurs va adreçat als artesans i professionals del forn i la pastisseria que elaboren els seus productes en un obrador de Palma. El pastís, que es denominarà Tianet, pot ser dolç o salat i ha de ser elaborat amb ingredients propis de la cuina mallorquina.

Mitjançant el programa de festes de Sant Sebastià d’enguany el consistori ha fet una convidada a la ciutadania proposant-los fer una ruta de degustació que recorri tots els forns o pastisseries inscrits al concurs. Els establiments, a banda dels seus productes habituals, hi venen la seva proposta de Tianet.

Els ciutadans que ho desitgin poden votar la seva proposta guanyadora a través de la pàgina web de tufaspalma en aquest enllaç.

S'hi han inscrit un total de sis forns:

Forn de la Glòria , ubicat al carrer del Forn de la Glòria ens suggereix unes canyes dolces de sobrassada.

, ubicat al carrer del Forn de la Glòria ens suggereix unes canyes dolces de sobrassada. El Fornet de la Soca , a la plaça Weyler, presenta una magraneta farcida de sobrassada i mel.

, a la plaça Weyler, presenta una magraneta farcida de sobrassada i mel. El Forn Fondo del carrer de la Unió han elaborat una pasta de full amb sobrassada i ametla.

del carrer de la Unió han elaborat una pasta de full amb sobrassada i ametla. El pastisser Lluís Pérez , al seu obrador del carrer de Bonaire, presenta una coca de garrova i taronja.

, al seu obrador del carrer de Bonaire, presenta una coca de garrova i taronja. El Forn i pastisseria Trias , a l'avinguda del Císter, ha elaborat un gató farcit i cobert de xocolata.

, a l'avinguda del Císter, ha elaborat un gató farcit i cobert de xocolata. La Pastisseria Ángel del carrer Pasqual Ribot ha fet una trunyella dolça amb ametla i taronja.

La votació popular complementarà el veredicte del jurat professional. Aquest jurat estarà integrat per Pep Magraner de l'Associació de Forners i Pasteissers de les Illes Balears, Miquel Àngel Torrens, de l'Associació Petita Indústria de la Fleca i la pastisseria, Koldo Royo, per ASCAIB, un representant de l'Obreria de Sants Sebastià, i el batle de Palma, Jose Hila, en representació de l'Ajuntament.

El pastís que obtengui una major puntuació passarà a tenir el títol honorífic de Tianet de Sant Sebastià i la recepta es publicarà als programes de festes dels anys pròxims, juntament amb el nom del creador i el de l'establiment guanyador.