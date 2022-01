Comença el període d'inscripcions per als cursos de persones adultes de llengües, informàtica i alfabetització de l'Ajuntament de Palma

El Servei d'Educació de Persones Adultes de l'Ajuntament de Palma (SMEA) ha obert del 10 al 21 de gener la segona fase d'inscripcions per als cursos de persones adultes, els quals es duran a terme a partir de febrer. Es tracta d'una oferta formativa que es dirigeix als ciutadans majors de 18 anys, amb prioritat per als grups amb mancances o necessitat de formació específica i amb dificultats per a la integració o inserció laboral. També s'hi poden matricular els joves de més de 16 anys que hagin acabat l'educació obligatòria, amb situacions personals extraordinàries o amb un contracte de formació.

En total, segons ha explicat Cort aquest dissabte, s'impartiran 88 cursos d'idiomes (català, castellà, anglès, alemany i francès), noves tecnologies i informàtica, formació bàsica i preparació per a les proves de nacionalitat (CCSE).

Amb una previsió de superar els 2.000 alumnes, els cursos tenen com a finalitat desenvolupar capacitats i destreses bàsiques que persones adultes no varen tenir l'oportunitat d'adquirir en altres moments de la vida, així com potenciar la reincorporació a diferents nivells del sistema educatiu reglat, millorar la inserció laboral i facilitar la integració lingüística, social i cultural de les persones estrangeres que viuen a Palma.

Una de les característiques dels cursos del SMEA és la flexibilitat pel que fa a espais, horaris i calendari. Amb l'objectiu de descentralitzar la formació i acostar-la a la gent que la sol·liciti, es fan cursos a barris diversos (com Son Gotleu, Es Rafal i s'Arenal) i es fan servir, a més del CEPA Son Malferit i l'Edifici Camp Redó, altres espais com centres culturals i aules cedides per entitats a barriades de Palma.

Estan exemptes del pagament de la matrícula les persones que no cobrin cap classe de prestació contributiva o siguin ateses pels serveis socials per motius econòmics, a més de jubilats, persones amb un grau de discapacitat del 33% o superior, les víctimes de violència de gènere i els membres de famílies nombroses que ho acreditin.

Les inscripcions es poden formalitzar en els centres de PalmaFormació del Mercat de Cap Redó i Son Malferit, a Estudi6 o a través de la pàgina web www.cursospalmaeduca.cat (a determinats cursos caldrà fer una prova de nivell). Quant als cursos de català, la inscripció només es podrà fer en línia a través del portal de l'Institut d'Estudis Baleàrics (llengua.iebalearics.org).