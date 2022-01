Orgull Llonguet anima a celebrar Sant Sebastià «amb seny» i llança el mocador de la campanya 'Quin és el teu vici, Palma?'

L'Ajuntament de Palma ha fet pública la decisió de suspendre la revetla de Sant Sebastià. No obstant això, l'associació Orgull Llonguet han fet una crida a celebra Sant Sebastià i les llonguetades «amb seny, a casa, en la intimitat o amb un peu prudent al carrer, però sobretot no t'oblidis de lluir el teu mocador i mostrar que també ets del ViciPalma».

Com cada any, Orgull Llonguet ha posat a la venda un mocador per a dur-lo durant la celebració de la festa. Enguany, està emmarcat en la campanya 'Quin és el teu vici, Palma?' que han dut a terme a les xarxes socials per a saber «quins són els petits plaers que guarden els ciutadans».

«Promourem les llonguetades de dia 18: a bars, a casa amb llonguets fets per endur-se o comprats a qualque forn de Ciutat; i també promourem la compra del mocador per tal de lluir-lo aquests dies, el sentiment festiu i de pertinença no el tomba cap virus ni suspensió d'actes!», han explicat. El nou model de mocador es pot adquirir a la nova botiga de Melicotó (carrer Blanquerna, 32).

Comunicat d'Orgull Llonguet

«No ens amagam, ens agrada el BiciPalma, una ciutat més verda i sostenible sempre va bé, això sí, encara es poden sumar km de carril bici i també estacions: què passa amb les barriades més enllà de via Cintura?!! Però sobretot, sobretot, ens agrada el ViciPalma: la ciutat participativa, la festa autoorganitzada i sentida, trobar-nos al carrer o al bar i compartir inquietuds i ganes de passar-ho bé a parts iguals. Bé, que dels bars mítics on els joves i no tan joves varen fer caliu ja no en queda cap: lloguers abusius, permisos i llicències escassos i restrictius, crisis...

Ens agrada tant el ViciPalma que només de veure una escletxa de llum ens vàrem pensar que podríem celebrar un Sant Sebastià 2022 amb un lleuger aire prepandèmic i hem preparat aquests fantàstics mocadors».