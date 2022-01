La iniciativa Barridiades arribarà a dotze barris de Palma

L’Institut Municipal de l’Esport (IME) organitza una nova edició de Barridiades, amb una nova proposta de dotze jornades que es duran a terme tots els dissabtes de 10.30 a 13.30 h a diferents barris de Palma. Aquest programa ludicoesportiu és completament gratuït i comença dissabte a Son Cladera, a la plaça de les Cales de Mallorca.

Les jornades estan dirigides a tots els infants i joves a partir de 3 anys i comptaran amb una àmplia oferta d’activitats, com bàsquet, tennis, hoquei, tir amb arc, bàdminton, circuit de psicomotricitat, atletisme, futvòlei, slack line, petanca, escacs o cotxes de pedals. A més, els participants rebran un diploma esportiu personalitzat i una targeta amb les activitats i amb consells saludables.

Les jornades mantendran tots els protocol de prevenció, seguint les recomanacions de la Conselleria de Salut i Consum. Entre d’altres mesures, les activitats es duran a terme en grups reduïts, els participants i els monitors es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic i serà obligatori l’ús de mascareta.

El projecte de Barridiades pretén dinamitzar els barris a través de l’esport i fomentar valors com l’esportivitat, la tolerància, la integració, l’educació i els hàbits saludables. Per a assolir aquests objectius l’IME proposa dotze jornades per al primer trimestre de l’any.

El mes de gener tendran lloc a les següents dates i barris: el dia 8 a Son Cladera, el dia 15 al Rafal Nou, el dia 22 a la Indioteria i el dia 29 al Viver.

Per al mes de febrer s’han programat també quatre sessions: el dia 5 a la Soledat Nord, el dia 12 a Nou llevant, el dia 19 a Son Gual i el 26 a Can Capes.

Durant el mes de març, Barridiades serà el dia 5 a Can Pastilla, el 12 al Coll d’en Rabassa i el 19 al Pil·larí Nou, i finalitzarà el seu recorregut trimestral el dia 26 al Terreno.