Vianants Mallorca planteja a Cort millores enfocades en la mobilitat sostenible

Vianants Mallorca ha presentat un recull de peticions dirigides a l'Ajuntament de Palma en relació amb la mobilitat sostenible del municipi i la creació d'un projecte comú de model de ciutat. «Apostant per aquest model es garanteix el dret a la mobilitat i a l'accessibilitat universal i desapareixen centenars de cotxes de l'espai públic», han expressat en nota de premsa.

Per això, demanen a l'alcalde de Palma, José Hila, que expliqui a la ciutadania «la veritat sobre la mobilitat sostenible» que cal aconseguir sumant la mobilitat activa i el transport públic. Per una banda, reclamen a totes les àrees de Cort que «es posin d'acord sobre quina ciutat es vol aconseguir»; i per l'altra, també demanen al Govern i al Consell de Mallorca que s'impliquin per tal de facilitar «un projecte seriós i valent enfocat a recuperar la xarxa ferroviària i evitar la gran quantitat de vehicles que entren i surten cada dia de la ciutat».

Algunes de les peticions són que els temps d'espera als semàfors s'escurcin o que els temps dels semàfors per als vianants siguin més llargs, per donar «fluïdesa al trànsit de vianants», que és el mode de desplaçament «més saludable i sostenible». Així com que aquests passos estiguin situats, com a molt, cada 50 o 100 metres, per així evitar «desviaments i embuts absurds en els trajectes», així com voreres àmplies i segures, d'almenys tres metres, «per donar cabuda a tots els usuaris».

Finalment, per als pròxims anys, exigeixen la recuperació de la xarxa ferroviària, perquè així pobles i ciutats puguin estar connectades amb freqüències i horaris compatibles amb els desplaçaments habituals. També, la creació d'una Palma amb velocitats «compatibles amb la vida», que el cost humà de la mobilitat sigui «de zero atropellaments a l'any», entorns escolars segurs i una ciutat amb carrers que convidin a sortir-ne i deixin de fer por als nens, pares i mares i als més vulnerables.