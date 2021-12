El Batle de Palma posa messions per una ciutat «de drets i sostenible» en el discurs de la Festa de l'Estendard

El Batle de Palma, José Hila, ha advocat aquest divendres per la construcció d'una ciutat «de drets», per la «sostenibilitat» mediambiental i social, i ha fet referència a la Covid-19 i al futur de Palma durant el seu discurs de la Festa del Estendard.

En paraules del Batle, aquest esdeveniment és «una de les festes cíviques més antigues d'Europa i, ara, l'acte mitjançant el qual expressem el nostre sentiment de ciutat, el nostre pacte amb tot el que som i que ens representa com a col·lectivitat».

Palma de drets

En aquest sentit, ha fet referència a la creació de «la Palma de drets», ja que és una ciutat en la qual hi conviuen persones de més de 170 països, per la qual cosa «la tolerància i el respecte sempre han de marcar el camí a seguir».

«Som una ciutat diversa i plural, oberta, tolerant, una ciutat que respecta a l'altre, i aquesta diversitat no es pot entendre sense igualtat», ha afegit.

Per això, ha considerat «indiscutible» la igualtat entre homes i dones, així com la igualtat d'oportunitats, «perquè tothom gaudeixi de la seva llibertat sense que ningú quedi enrere».

Situació excepcional

Durant el seu discurs, el Batle ha destacat la «situació excepcional» actual, «marcada per una pandèmia que ha afectat a tot el planeta», i ha recordat a totes les persones que han mort per la malaltia.

Així mateix, ha agraït «la implicació de la societat, autònoms, treballadors i empresaris», i ha ressaltat «la coordinació entre institucions, que ha estat una peça fonamental per a poder donar la millor resposta».

A més, Hila ha subratllat la importància de la vacunació, assegurant que «avui, el civisme és vacunar-se».

«Continuarem avançant si tots comparteixen el mateix objectiu, deixar darrere la pandèmia per a refer la nostra vida, i això s'aconsegueix amb ciència, vacunació i un compromís ferm amb la societat», ha afegit.

Amb tot, ha assenyalat que al llarg de 2022, l'Ajuntament de Palma destinarà més recursos a neteja i a millorar «el dia a dia de la ciutat».

Sostenibilitat

Hila ha considerat que Palma és una ciutat «que cuida i es preocupa pel medi ambient» i ha manifestat el seu compromís per fer de Palma una ciutat «verda, sostenible i saludable perquè els nins d'avui tenguin un futur cada vegada més present, ja que el marge de reacció és molt petit».

En aquest sentit, ha recordat que des de Cort s'han llançat iniciatives com potenciar el transport públic, incrementar la Palma verda, crear espais per a vianants, pacificar el trànsit i impulsar energies renovables, entre altres.

Amb tot, ha fet també referència a la sostenibilitat social, per a construir un futur just per a la joventut.

«La Palma de la recuperació que genera llocs de treball ha de ser una Palma socialment sostenible en tots els nivells, una sostenibilitat que s'ha d'expressar en els barris i carrers» i a través de «la igualtat d'oportunitats», ha dit.

Palma de futur

Finalment, el Batle ha assenyalat que «la Palma de futur ja ha començat a ser present», una ciutat «respectuosa, sostenible i justa que s'està construint» amb diverses fites programades per a l'any que ve.

En aquest sentit, Hila ha recordat la compra de 100 busos d'energia neta per a l'EMT, la millora de la xarxa d'aquest transport públic amb la potenciació de corredors d'alta demanda i la integració tarifària.

Així mateix, es renovarà per complet Bicipalma, es realitzaran intervencions en plaça d'Espanya, es millorarà l'atenció i gestió de les persones amb l'obertura del Centre de Dia de Son Ferriol, el de Son Cladera en 2022 o el de sa Indioteria, i es donarà principi a la remodelació del Passeig Marítim, entre altres actuacions.

«Crec fermament que la ciutat la fan les persones, elles són el repte diari, tothom té alguna cosa a dir o fer en aquest procés de transformació de Palma, com a Batle i equip de govern aportarem il·lusió, dedicació i un esforç per a aconseguir aquests reptes de futur», ha conclòs.