EMAYA incorpora a la seva flota 24 nous vehicles elèctrics finançats per l'impost de turisme sostenible (ITS). Ja han arribat 11 turismes, el mes de gener s'incorporaran també 12 furgonetes elèctriques i l'abril un furgó, i s'instal·laran 24 punts de recàrrega elèctrica a Son Pacs.

«Amb aquests vehicles es continua avançant en l'aposta decidida per l'electrificació de la flota de l'empresa pública i la reducció de les emissions de diòxid de carboni» expliquen des de l'empresa municipal i també afegeixen que «optar per aquests vehicles elèctrics en lloc dels convencionals de benzina o dièsel suposa un estalvi de més de 30 tones d'emissions de diòxid de carboni cada any».

L'aportació total de l'ITS per a aquest projecte és de 592.197,1 €. Forma part d'un projecte conjunt d'electrificació de la flota de les àrees del cicle de l'aigua presentat a l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears per set ajuntaments mallorquins (Campanet, Inca, Manacor, Palma, Pollença, sa Pobla i Valldemossa), per un total de 1.545.775 €.

En el cas d'EMAYA, l'ajuda es concreta en 24 vehicles elèctrics i 24 punts de recàrrega. Els primers que s'han incorporat a la flota són els 11 vehicles tipus turisme.

La incorporació d'aquests vehicles va acompanyada de la instal·lació de punts de recàrrega, alimentats de forma progressiva amb plaques solars fotovoltaiques.

Una vegada que estiguin executats els dos nou projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques de Son Pacs (pèrgola fotovoltaica i teulada solar), la recàrrega dels vehicles s'alimentarà completament amb energia solar i es reduiran a zero les emissions de diòxid de carboni derivades del funcionament d'aquests vehicles. Per altra banda, EMAYA recorda que «ja disposa d'un centenar de vehicles de gas natural (GNC), una tecnologia també molt més neta i menys contaminant que el dièsel, que es va substituint progressivament de la flota de l'empresa pública a mesura que es renoven les unitats».