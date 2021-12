Progrés en Verd acusa el Govern de «prendre el pèl a la ciutadania» i «cedir davant dels interessos de multinacionals» per l'acord sobre els creuers

El president del partit Progrés en Verd, Guillem Amengual, ha mostrat el seu rebuig a l'acord entre el Govern, l'Associació Internacional de Línies de Creuer (CLIA) i les empreses navilieres que farà que puguin atracar un màxim de tres creuers per dia al port de Palma, ja que considera que «perjudica seriosament la ciutadania de Palma i el conjunt de la població de la nostra comunitat autònoma, tant com al nostre medi ambient, per la contaminació de l'aire, del mar, de la flora i fauna marina, així com els danys col·laterals per una massificació més acuitada d'un territori, ja de per si, prou explotat i minvat per la indústria turística, des de fa dècades» i afegeix que va cap a la «conversió progressiva de Palma com un parc temàtic de cara al visitant, perdent la seva peculiar fesomia, naturalitat i essència».

Des de Progrés en Verd consideren que «la postura del Govern és covarda, decebedora i incongruent» perquè «per una banda fan veure que pretenen un turisme sostenible i la protecció del territori i del medi ambient, però a l'hora de la veritat es deixen trepitjar davant les pretensions de les elits econòmiques i empresarials mundials».

Guillem Amengual afirma que «No entenem com tractant-se d'un govern de coalició entre tres partits d'esquerra, Podem, per una banda, demanava un creuer per dia, MÉS, de l'altra, un màxim de dos i fins a sis mil creueristes, i que Iago Negueruela, Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, es feliciti per l'acord signat, com si fos una victòria del PSOE-PSIB. Quan el que realment és: una altra presa de pèl d'aquest Govern cap a la ciutadania en general i significa cedir davant dels interessos econòmics de multinacionals, en detriment dels habitants de les illes, del nostre medi ambient i de la nostra salut».

Finalment, també rebutgen «el comunicat emès per CLIA, en el qual es complauen a continuar cooperant amb el Govern per ajudar Mallorca, fent referència al repte relatiu a la pròpia configuració del casc antic de Palma. Per això, exigim explicacions a totes les administracions públiques implicades en aquestes manifestacions realitzades per aquesta associació internacional, és a dir, Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca i Govern».