Podem exigeix al Govern que limiti els creuers a un per dia, i 5.000 passatgers, en la negociació amb la patronal internacional de creuers CLIA

El partit de Podem a Palma ha insistit, aquest diumenge en nota de premsa, perquè es limiti a un creuer diari i 5.000 passatgers en total la capacitat de la ciutat. Aquestes declaracions les ha fet amb motiu de la negociació que es produirà aquest dilluns a la ciutat d'Hamburg entre el Govern i la patronal internacional de creuers Cruise Lines International Association (CLIA).

Podem Palma ha advertit que «actualment no hi ha un consens ni en el nombre de creuers ni el de creueristes», i que aquest tema és «una de les línies vermelles» que veuen. La formació ha insistit en la necessitat d'«anar un pas més enllà en la limitació», i que cal començar a prioritzar les embarcacions que emprin tecnologies i combustibles que contaminin menys i no el fuel-oil actual.

En aquest sentit, han recordat que el port de Palma és un dels que presenta pitjors xifres de contaminació i saturació d'Europa, ja que estudis científics demostren que 40 creuers emeten la mateixa quantitat d'òxid de sofre i òxid de nitrogen que 90 milions de cotxes, fet que suposa quatre o cinc vegades el parc mòbil de tot Espanya.

Finalment, el grup ciutadà ha insistit en la necessitat de començar a treballar des de totes les institucions cap a una normativa de zero emissions als ports, on s'exigeixi als vaixells que vulguin atracar portar instal·lat un sistema de connexió elèctrica (SSE) per carregar-se als molls. Cerquen que Palma sigui una ciutat on «es pugui viure amb normalitat i respirar un aire de qualitat», han declarat.