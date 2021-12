Amics de la Casa del Poble cerca un nom per a l'òliba del barri d'Arxiduc i reivindica la memòria democràtica

Amics de la Casa del Poble cerca un nom per a l'òliba, el nou capgròs del barri d'Arxiduc. Així, ho ha anunciat aquest dissabte l'entitat que ha carregat contra l'Ajuntament de Palma i ha fet una defensa de la memòria democràtica.

Segons ha manifestat l'entitat, «l'òliba del barri cerca un nom. Cerca un nom perquè ha oblidat la gran quantitat de noms que té: Aurora Picornell, Octubrina Quiñones, Ateu Martí, Joan Mercant, Catalina Flaquer, Antònia i Maria Pascual, Belarmina González, Antoni Maria Ques, Alexandre Jaume, Antoni Mateu, Emili Darder, per citar-ne un pocs que ens serveixen d'exemple».

«Tots aquests noms, junt amb els que falten són víctimes del cop d'Estat de 1936, han patit la violència i la tortura institucionalitzada, l'escarni i la persecució dels poders de l'Estat. No només han estat desposseïts de les seves vides, també se'ls hi ha pres el patrimoni i s'ha intentat eliminar la seva memòria», ha dit l'entitat.

«Part d'aquest patrimoni i la seva memòria forma part d'un solar buit al carrer Reina Maria Cristina, núm. 25. On s'aixecava la Casa del Poble, un edifici propietat del moviment obrer que el franquisme va fer esbucar l'any 1975. És el nostre cementeri indi», ha explicat.

«Des de l'any 2018 comptam amb una llei de Memòria Democràtica, una llei que segons el seu articulat hauria de protegir aquest espai, però ens trobam en la situació que ni les diferents administracions ni el govern electe, que hauria de vetllar per l'interès general, no l'estan aplicant adduint falta de recursos», ha denunciat l'entitat.

«Aquest fet afecta directament la qualitat de la democràcia, entesa una democràcia com el govern triat entre tota la societat. Si preservam només la memòria d'una part, com s'ha fet durant tants d'anys, condemnam la voluntat de la resta. Una comunitat que no recorda d'allà on ve, com pot saber allà a on va, més enllà del camí que li assenyalin?», ha afegit.

«Dilluns 20 de desembre, a les vuit del matí l'ajuntament de Palma facilitarà l'entrada dins el solar de la Casa del Poble de la maquinària de construcció. Ho fa sense haver contestat els diversos recursos que s'han presentat contra la concessió de la llicència d'obres. Si la justícia finalment ens dona la raó, no només s'haurà atemptat contra la memòria sinó contra el patrimoni públic, atesa la quantia de les indemnitzacions que s'hauran d'afrontar», ha dit l'entitat.

«Quin sentit té avui, en un context de carestia d'habitatge assequible i d'emergència climàtica, construir apartaments de luxe en règim de lloguer al voltant d'una piscina de 60 metres quadrats? Donarà el barri d'Arxiduc la benvinguda a la turistització i a la gentrificació? Les respostes organitzatives d'aquest barri de Palma serviran d'exemple a la resta del territori. Cal recuperar l'interès general com a element fonamental de les institucions democràtiques, el camí és la memòria», ha sentenciat Amics de la Casa del Poble.