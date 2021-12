Les trobades per millorar la convivència al barri de Son Gotleu es consoliden

Aquesta setmana s'ha tornat a celebrar una reunió per a millorar la convivència al barri de Son Gotleu. Segons ha anunciat l'Ajuntament de Palma, aquestes trobades, que es van celebrant des del passat mes de maig, «s'han consolidat com un espai de col·laboració i cooperació entre entitats» on cada tres mesos els centres escolars del barri, tècnics d'Educació de l'Ajuntament, Districte Llevant, Policia espanyola i Policia Local col·laboren per millorar la convivència.

Així, aquest divendres es reuniren el regidor de Districte Llevant, Daniel Oliveira, i el coordinador de Districte, Pep Martínez, juntament amb la tinent de batle de Seguretat Ciutadana, Joana Adrover, i representants dels centres IES Sureda i Blanes, Mater Misericòrdia, CEIP Vallseca, CEIP Es Pont i CEIP Joan Capó. La reunió comptà amb la presència de diferents responsables de la Policia espanyola i la Policia Local.

Aquestes trobades, segons ha sentenciat l'Ajuntament, tenen per objectiu «anar donant compte de les diferents actuacions executades en matèria de la seguretat i la convivència al barri i establir línies de cooperació entre les diferents institucions i entitats que fan feina a la barriada de Son Gotleu».