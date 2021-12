Els nous horts comunitaris de Son Flor i els jocs infantils de Son Sardina i Son Espanyol es fan realitat

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma, aquest divendres, El batle, Jose Hila, acompanyat del regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo i la tinenta de batle d'Infraestructures i Accessibilitat, Angélica Pastor, i el coordinador de Districte Ponent, Manuel Fernández han visitat aquesta jornada els horts urbans que es construeixen a Son Flor i han explicat el conjunt de projectes de pressuposts participatius que s'executen des de fa uns mesos a través de contractes de manteniment i inversió en zones verdes de Palma i que sumen una inversió de 145.411 euros.

La visita ha comptat amb l'assistència de representants de l'Associació de veïns de Son Flor així com associacions de veïns de Son Rapinya, Nova Son Roca, Son Flor- Moix Negre, Es Fortí, Nova Son Cotoner, i de la Federació d'Associacions de veïns.

Hila ha explicat que aquesta obra, com altres, està inclosa en els pressuposts participatius que es van executant. «Aquest és un projecte que ha nascut de la ciutadania, estam contents que s'estigui fent perquè sabem que serà bo per al barri», ha dit.

D'altra banda, Pastor ha explicat que són compromisos d'altres anys que s'havien d'executar. «Permetrà als veïns de la zona poder gaudir de les collites aquest estiu i estam treballant amb altres projectes de jocs infantils i també horts urbans a Son Gibert», ha dit. «A la fi de legislatura volem que es facin

realitat gairebé tots els projectes pendents de pressupostos participatius», ha afegit.

Finalment, Alberto Jarabo ha agraït la participació de la ciutadania. «Continuam en marxa i enguany tendrem un nou model de pressupostos participatius que ens ajudarà construir la ciutat que ens mereixem», ha afirmat.

Projectes participatius

Actualment, els projectes de pressuposts participatius que estan en execució són els nous horts urbans comunitaris de Son Flor, els nous jocs infantils a Son Espanyol i els nous jocs infantils al carrer Passatemps i Ca Banya (Son Sardina).

Sobre els nous horts urbans comunitaris de Son Flor, l'Ajuntament ha explicat que es tracta d'un projecte que suposa una inversió de 60.000 euros i consisteix en la creació d'un hort urbà integrat per horts accessibles i altres convencionals. En concret, es creen 32 parcel·les, 16 convencionals i 16 accessibles.

A més, ha afegit, aquesta actuació suposa dotar aquest espai d'una nova xarxa de reg d'acord amb les necessitats previstes, una nova senda d'accés, la creació d'espais per a emmagatzemar estris i un nou tancament.

Mentrestant, respecte als nous jocs infantils de Son Espanyol, ha assenyalat que es tracta d'un projecte amb un pressupost de 45.411 euros que suposa la creació d'un nou parc infantil per a aquest barri de Palma, amb una nova plantació d'arbratge i una taula de ping-pong.

Així, ha detallat que s'ha creat un nou tancament perimetral; s'han creat set escocells i plantat set arbres nous de fulla caduca; s'ha creat una superfície de paviment continu de 168 metres quadrats i una taula de ping-pong.

Finalment, en relació als nous jocs infantils a Son Sardina, el Consistori ha explicat que s'ha millorat l'àrea infantil de Ca Banya i s'ha creat una nova zona de jocs en el

passeig de Passatemps. En total s'ha invertit en aquest projecte un pressupost de 40.000 euros i s'han creat un tancament de fusta, un nou paviment continu de 194 metres quadrats, dos nous jocs infantils i quatre nous jocs biosaludables on practicar esport.

D'altra banda, Infraestructures ha detallat que també s'està construint a través dels contractes de manteniment i zones verdes de Palma uns horts urbans comunitaris a Son Gibert.

Aquest projecte, que és fruit de l'escolta activa amb els veïns de la barriada, suposa la construcció d'un nou hort urbà format per horts accessibles i taules de cultius i un altre espai amb horts convencionals amb una inversió de 51.481 euros.

Així, ha detallat, s'han creat 24 parcel·les noves de cultiu distribuïdes en diferents espais; 20 parcel·les accessibles formades per taules i llits de cultiu accessibles; un accés des del parc de Son Gibert als horts i s'han fet altres actuacions com la dotació d'una nova xarxa de reg, casetes per a emmagatzemar estris i s'ha fet un nou tancament.