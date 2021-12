Palma constitueix la Mesa de l’Arbre

La sala de plens ha acollit la primera sessió de la Mesa de l’Arbre que ha presidit el batle, Jose Hila, i la tinent de batle d’Infraestructures i Accessibilitat, Angélica Pastor.

Hila ha destacat que per a aconseguir una ciutat més verda és clau la participació de tothom. «És un projecte de ciutat i per això vull agraïr la implicació dels integrats de la Mesa i la voluntat per ajudar-nos a millorar Palma», ha dit el batle.

Pastor, per la seva banda, ha presentat als membres que integren la Mesa i ha explicat la dinàmica de participació d’aquest nou òrgan. Aquest òrgan està integrat pels coordinadors dels cinc districtes (Centre, Llevant, Nord, Platja de Palma i Pla de Sant Jordi i Ponent), així com representants dels grups polítics municipals (Partit Popular, Ciutadans, Podem, MÉS-Estimam Palma i Unides Podem Palma, Vox), tècnics del servei de Parcs i Jardins, el GOB, el col·lectiu Palma Verda, l’Associació Balear de l’Arbre, ARCA, la UIB així com representants dels Col·legis d’Obres Públics, del Col·legi d’Enginyers Agrònoms, la Federació d’Associacions de Veïns i la Federació de veïns sa Ciutat de Palma.

L’objectiu d’aquest òrgan és «crear un espai d’assessorament i coordinació que en matèria d’arbrat i zones verdes de Palma on es faci un seguiment i es doni compte de forma periòdica de les múltiples actuacions municipals per anar incrementant la massa arbòria de Palma, la biodiversitat i la qualitat del sòl tant a zones verdes com a les alineacions arbòries».

La Mesa de l’Arbre té per objectiu crear un espai amb la presència d’entitats, polítics i tècnics on donar a conèixer les accions que promou l’Ajuntament per a assolir l’objectiu de sembrar 10.000 arbres per combatre el canvi climàtic així com consensuar les línies estratègiques per anar millorant el pla de gestió de l’arbrat de Palma i actuacions per millorar la diversitat i el sòl, entre d’altres.