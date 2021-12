Es posposa el judici contra els joves que varen llançar confeti en una acció reivindicativa al port de Palma

Aquest dilluns, 13 de desembre, els encausats per l'acció reivindicativa al port de Palma esperaven que «s’iniciés el llarg judici del cas confeti als jutjats de Palma, programat per a tota la setmana». No obstant això, han comunicat que la nova data de judici s’ha programat per al 13 de juny del 2022.

Els fets es remunten al juliol de 2017, quan es realitzà una acció reivindicativa al port de Palma en la qual una vintena de joves va desplegar pancartes amb el lema 'Tourism kills Mallorca' i varen llançar confeti a les terrasses del restaurant.

Els encausats foren citats a declarar el febrer de 2018 al jutjat d’instrucció número 2 de Palma i gairebé cinc anys després dels fets seran jutjats. S’enfronten a una pena d’un total de 29 anys de presó per desordres públics.

En el seu moment, la defensa va presentar recurs d’apel·lació a l’Audiència Provincial de Palma sol·licitant l’arxivament de la causa, ja que, entre altres motius, molts dels encausats que seran jutjats no es trobaven en el lloc dels fets i així s’ha demostrat durant la instrucció.

Els encausats foren citats a declarar identificats erròniament a través de fitxers policials. «La policia continua emprant bases de dades il·legals de les joves organitzades a Mallorca que participen en els moviments socials. D’aquesta forma, poden encausar i criminalitzar de manera aleatòria a les persones que assisteixen a concentracions o manifestacions», han remarcat.

«El turisme continua gaudint de via lliure per destruir la nostra illa i precaritzar encara més la classe treballadora, mentrestant l’estat condemna qualsevol protesta contra aquest model insostenible que acabarà amb la nostra terra. Els grans empresaris i hotelers segueixen impunes davant la destrucció del nostre territori i l’especulació amb els nostres recursos, explotant a les treballadores i generant un model d’oci insostenible. Però a les persones que ens mobilitzem per dir NO a aquest turisme que pretén ofegar-nos, ens surt car», han explicat.