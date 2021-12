Es reobre al públic la nova àrea de jocs del parc de sa Riera

Aquest cap de setmana s'ha reobert al públic l'àrea de jocs infantils situada al parc de sa Riera que durant les darreres setmanes ha estat objecte d'una intensa renovació que ha suposat canviar els 1.216 metres quadrats de paviment d'aquest espai. A més, s'han instal·lat nous jocs infantils en aquest espai on s'ubica el castell, al costat del parc sensorial.

Segons ha destacat l'Ajuntament de Palma, el parc de sa Riera és un dels parcs de Palma que s'han anat renovant gràcies al pla renove de parcs i, on a més d'aquest nou paviment continu amb diferents colors, s'està fent feina per ampliar la zona de l'skate parc creant un nou espai annex a l'skate parc actual per practicar aquest esport. Així mateix, durant aquests mesos s'ha renovat l'amfiteatre amb un mural de Joan Aguiló i s'ha renovat el tatami on a més s'ha sembrat nova vegetació. A més, segons han explicat, està previst instal·lar-hi també nous jocs biosaludables.