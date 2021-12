El Govern presenta el Pla de Millora de Qualitat de l’Aire de Palma: «La ciutat ha d’apostar per ser un referent a la Mediterrània»

El Govern ha presentat aquest dijous el Pla de Millora de Qualitat de l’Aire de Palma, en el qual es presenten les mesures que ha de prendre la ciutat per tal de millorar la qualitat de l’aire. En aquest sentit, el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire (PMQA) inclou 71 mesures, diferenciades en deu línies d’actuació i cinc blocs.

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha indicat que Palma «ha d’apostar per ser un referent a la Mediterrània. Amb aquest Pla pot aconseguir fer una ciutat més saludable i sostenible amb passes que ja s’han duit a terme, com la reducció de la velocitat o els carrils bici». «La transició energètica també passa per desenvolupar accions que millorin la vida de la gent, com aquest Pla d’actuació, i fer de les nostres ciutats i pobles uns espais amb un aire net», ha remarcat.

«Des de l’Ajuntament hem apostat per la sostenibilitat perquè creiem que hem de combatre el canvi climàtic. Això implica impulsar mesures i actuacions que ens ajudin a construir una ciutat més verda, d’aquí la importància de tenir Plans de Qualitat de l’Aire, perquè volem seguir avançant en una Palma més saludable», ha afirmat el batle de Palma, José Hila.

El director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha manifestat que «tot i que ens trobam en una bona situació de qualitat de l’aire, no ens hem de conformar i hem de treballar per l’excel·lència, ja que és una qüestió de salut pública». En aquest punt, ha indicat que el valor límit anual de diòxid de nitrogen (NO2) establert per les directives europees «va anar evolucionant cap a uns valors adients per a la salut humana fins confluir amb els valors guia de l’OMS l’any 2010».

Fins aquell any els valors s’agafaven únicament com a objectiu i no com a límit, de manera que la superació no suposava l’expedient sancionador per part d’Europa.

D’altra banda, el director general ha explicat que l’objectiu és complir, no només amb les directives que recentment ha aprovat l’OMS quant als nous valors guia per a la qualitat de l’aire, sinó també amb els valors guia que marca l’OMS. Això també s’esmenta en la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (preàmbul i article 57).

El Pla de Millora

El Pla de millora de la qualitat de l’aire de Palma està dividit en cinc blocs. El primer està centrat en la mobilitat terrestre i inclou mesures com la de millorar el servei i l’oferta del transport públic existent a Palma per fomentar-ne l’ús entre els usuaris de vehicle privat o el fet de gestionar de forma adequada la mobilitat en grans centres de treball. A més, inclou les mesures de crear aparcaments segurs i amb carregadors elèctrics a prop de les estacions de transport públic, fomentar la substitució de vehicles per aquells que funcionin amb combustibles amb menys emissions o zero emissions, optimitzar i crear aparcaments dissuasius per tal de fomentar el transport públic i controlar i limitar la velocitat més estrictament.

D’altra banda, s’estableix dins les mesures la creació d’una zona de baixes emissions, així com vigilar les noves velocitats als carrers de la ciutat i fomentar l’ús de cotxe compartit, o augmentar els espais exclusius per a transport públic i vianants en detriment dels espais actuals destinats a vehicles privats. També és imprescindible vetlar per l’ús correcte dels nous vehicles de mobilitat personal, millorar i augmentar l’espai per a ciclistes, optimitzar la intermobilitat en bicicleta i transport públic, així com millorar i augmentar l’espai per a vianants.

El segon bloc està centrat en l’eficiència energètica. Planteja mesures destinades a reduir emissions industrials, d’obra, d’altres fonts fixes i de la distribució de mercaderies; mesures destinades al sector d’habitatges i al sector terciari, així com mesures destinades a reduir les emissions de l’acció municipal i institucional. En aquest sentit, es tracta de vetlar per la instal·lació d’energia solar fotovoltaica en grans cobertes i complir l’obligatorietat de fer un càlcul anual de petjada de carboni i un pla de reducció d’emissions per part de grans i mitjanes empreses.

A més, s’estableix l’optimització dels serveis DUM per fomentar la mobilitat sostenible i l’ús d’energies renovables, així com informar i assessorar de l’ús de les energies renovables, a més de limitar la dispersió pel territori d’habitatges, equipaments i serveis i fomentar el comerç de proximitat. També s’estableix la substitució dels mitjans de transport gestionats per l’Administració per altres de baixes emissions o zero emissions, l’execució del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals aprovat el juliol de 2019, i la promoció de l’economia circular del compost.

Pel que fa al tercer bloc, té relació amb el seguiment i la reducció d’emissions en episodis d’alta contaminació: presenta mesures destinades a la informació i el seguiment de la qualitat de l’aire, a més de la reducció d’emissions en episodis d’alta contaminació.

Quant al bloc quart, fa referència a altres tipus de mesures, mentre que el bloc cinquè està centrat en la mobilitat aeroportuària i aporta mesures destinades a reduir les emissions al port, així com mesures destinades a reduir emissions en els aeroports.

Les mesures proposades per a Palma se centren a redactar el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire (PMQA) del port i de l’aeroport de Palma, així com un Pla de Millora Sostenible (PMS) en totes dues infraestructures. A més, es proposa una ambientalització de la flota terrestre i de l’equipament, així com l’optimització de la mobilitat dels avions dins la pista.

Atès que el trànsit de vehicles és la principal contribució a la contaminació, aquest és el sector en què es concentren la majoria de mesures. Per això, les mesures incloses poden influir més directament sobre el trànsit de vehicles, ja que la primera d’aquestes fomenta el transport públic, la segona millora la gestió de la mobilitat en vehicles, i la tercera promou la mobilitat a peu i en bicicleta. En total, més del 50 % de les mesures proposades es destinen a reduir la contaminació atmosfèrica procedent del trànsit.

Així mateix, es vol fomentar la substitució de vehicles per aquells que funcionin amb combustibles amb menys emissions o zero emissions, així com optimitzar i crear aparcaments dissuasius per tal de fomentar el transport públic. D’altra banda, es recomana controlar i limitar la velocitat més estrictament i crear una zona de baixes emissions.