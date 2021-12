Arxiduc fa pinya presenta el seu nou capgròs i demana participació ciutadana per a posar-li nom

La plataforma ciutadana, Arxiduc fa pinya, juntament amb els Amics de la Casa del Poble, ha impulsat la construcció d'un nou capgròs. Actualment està exposat a l'aparador de la botiga de comerç just, S'Altra Senalla, i demanen la participació ciutadana per posar-li nom.

La plataforma veïnal explica com va sorgir tot: «Els veïnats reunits a 'Arxiduc fa Pinya' vàrem organitzar una trobada veïnal el 31 d'agost d'enguany. Vàrem demanar tallar el carrer Manuel Sanchis Guarner, entre Arxiduc i Reina Maria Cristina. Férem feina durant dos mesos per tenir-ho tot enllestit. Pel camí descobrirem que el solar de la Casa del Poble havia estat venut a un fons d'inversió i que molta gent del barri encara pensava que era un espai propietat de l'Estat. A les 12 de la nit, entre dia 31 d'agost i 1 de setembre, un grupet de veïnats just acabàvem de recollir les taules i les cadires quan vérem una òliba damunt la paret del solar de la Casa del Poble. Ens va impressionar. A la valoració posterior de la trobada feta entre els veïnats, acordarem adoptar l'òliba com un símbol identificatiu del barri i comanar la construcció d'un capgròs. Reunirem els doblers amb aportacions del veïnats i de diverses entitats del barri: Arxiduc fa Pinya, els Amics de la Casa del Poble, l'associació de veïnats Arxiduc Bons Aires, principalment i amb el suport del GOB, la COPIB (Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears) i s'Altra Senalla, i el comanarem a Alba Papini, una especialista en tècniques tradicionals per fer màscares i també capgrossos que viu a Sóller. La nostra òliba és del barri i viu al solar de la Casa del Poble, ara entre tots li estam cercant un nom».

Les propostes de nom per al nou caparrot es poden fer a S'Altra Senalla.